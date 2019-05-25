خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- طیبه قدمی: شهرک کهریز یکی از شهرک‌های حاشیه‌ای و نزدیک به مرکز شهر کرمانشاه است که تامرکز شهر یعنی میدان آزادی تنها ۵ کیلومتر و تا استانداری ۷ کیلومتر فاصله دارد.

این شهرک بیش از ۷۰۰۰ نفر جمعیت دارد و حدود ۷ سال پیش (۱۴ اسفند ۹۱) و طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور که در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، در کنار سه روستای دره دراز، نوکان و کرناچی به شهر کرمانشاه الحاق شد اما با گذشت هفت سال از این موضوع هنوز زیرساختهای شهری لازم و ضروری در این شهرک ایجاد نشده است که از آن جمله می‌توان به آسفالت خیابان‌ها و کوچه‌های این شهر ک و ساماندهی شبکه آب و فاضلاب آن اشاره کرد.

چندین سال است که وعده ساماندهی به ما داده شده اما هنوز اقدام مناسبی صورت نگرفته است

علیرضا میرزایی، یکی از ساکنان این شهرک در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: چندین سال است که وعده ساماندهی شبکه آب و فاضلاب وهمینطور آسفالت این شهرک به ما داده می‌شود اما تاکنون اقدام مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی افزود: تمام خیابان‌های کوچه‌های ما پر از چاله بوده که با بارش‌های سیل آسای اوایل امسال، وضعیت آنها بسیار بدتر از گذشته و بحرانی شده است.

بارش‌های سیل آسای اوایل امسال هم حتی شن‌های موجود در معابر را هم از بین برد

میرزایی یادآور شد: سال گذشته به ما اعلام شد که شهرداری قرار است معابر این شهرک را آسفالت کند و چند ماشین شن نیز در این محل ریخته شد اما به دلیل اینکه کار به تأخیر افتاد اقدامی صورت نگرفت بارش‌های امسال شن‌های موجود را هم از بین برد.

وی تاکید کرد: هم اکنون به قدری وضعیت معابر نامناسب است که خودروها قادر به تردد در آنها نیستند و حتی خودروهایی چون تراکتور نیز به سختی می‌توانند در این مسیرها تردد کنند.

این شهروند به حضور تشریفاتی شورای شهر برای بررسی مشکلات این شهرک اشاره کرد که تقریباً هیچ نتیجه و ثمره‌ای برای شهرک نشینان محروم کهریز به دنبال نداشت.

تجمعات ما در مقابل استانداری هم بی نتیجه ماند و وعده‌ها و قول‌ها عملی نشد

میرزایی گفت: به دلیل مشکلات موجود و اینکه خانواده‌های ما از این وضعیت بسیار در عذاب هستند، چندین بار تجمعاتی را در مقابل استانداری برپا کردیم اما هر بار ما را با قول‌ها و وعده وعیدهای بی سرانجام به خانه‌ها یمان بازگرداندند و تقریباً هیچیک از آن وعده‌ها عملی نشده است.

وی افزود: همچنین نامه‌نگاری‌های متعددی به شهرداری در این زمینه داشتیم اما با بی توجهی آنها، تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

شهرک کهریز از نظر شبکه آب و فاضلاب نیز وضعیت مناسبی ندارد

این شهروند ساکن شهرک کهریز، اشاره‌ای نیز و مشکل فاضلاب این شهرک داشت و خاطرنشان کرد: همانطور که گفته شد فاضلاب آن نیز وضعیت مناسبی ندارد و از این نظر نیز اقدام مؤثری صورت نگرفته است.

اعتصام فر، معاون عمرانی شهرداری کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص و در پاسخ به مشکلات فوق گفت: سال ۹۶ ما عملیات آسفالت را در این شهرک آغاز کردیم اما در سال ۹۷ کار ما در این شهرک با شروع فصل سرما مصادف شد و از انجام عملیات آسفالت در این شهرک باز ماندیم.

احتمالاً مرداد یا شهریور امسال عملیات آسفالت شهرک کهریز را آغاز می‌کنیم

وی افزود: امسال برای آسفالت این شهرک برنامه داریم اما احتمالاً به دلیل حجم بالای کاری، کار ما تا شهریور ماه به طول بیانجامد و مرداد یا شهریور کار آسفالت معابر آن را آغاز کنیم.

معاون عمرانی شهردار کرمانشاه خاطرنشان کرد: هم اکنون اولویت ما با لکه گیری و روکش معابر اصلی شهر است و پس از آن معابر فرعی و شهرک‌ها در دستور کار قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه این شهر پیش از این روستا بود و چند سالی است که به شهر الحاق شده، اکثر معابر و بالای ۹۰ درصد آنها خاکی بوده و تنها یک خیابان اصلی داشت که آسفالت بود.

طی دو سه سال گذشته ما خیابان اصلی و کوچه‌های کهریز را آسفالت کردیم

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته ما آسفالت زیادی در این شهرک انجام دادیم، خاطرنشان کرد: طی مدت مذکور به دلیل اینکه اکثر معابر این شهر کوچه بوده و تنها یک خیابان اصلی داشت، ما کوچه‌های آن را آسفالت کردیم.

معاون عمرانی شهردار کرمانشاه افزود: همانطور که گفته شد ما تنها سال گذشته نتوانستیم کار زیادی در این شهر انجام دهیم و علت آن نیز حجم بالای کاری بود.

وی تصریح کرد: برای مثال ما سال گذشته در شهرک دانش و منطقه ۵ حدود ۸۰ هزارمتر کار کردیم همچنین در شهرک چمن و حوالی آن حدود ۱۰۰ هزار متر کار آسفالت و لکه گیری انجام دادیم و حدود ۱۲۰ هزار متر نیز در شهرک کرناچی کار کردیم.

اولویت کاری ما برای آسفالت تقاضا و آماده بودن زیرساخت‌های شهرک‌ها بود

اعتصام فر گفت: سال گذشته بر اساس زمان تقاضا و اینکه زیرسازی برخی شهرک‌ها آماده بود، به ترتیب اقدام به لکه گیری و آسفالت آنها کردیم اما زمانیکه کار به شهرک کهریز رسید با فصل سرما و بارندگی‌ها مواجه شدیم.

وی با بیان اینکه سال گذشته عمده تلاش ما روی این معابر خاکی بود، افزود: ما پیش از آغاز عملیات اجرایی با مناطق مربوطه شهرداری هماهنگی انجام می‌دهیم و در صورتیکه زیرسازی‌های آنها آماده باشد، آنها را در برنامه قرار می‌دهیم و به ترتیب کار آسفالت و لکه گیری انجام می‌شود.

زیرساخت‌ها و لوله کشی فاضلاب شهرک کهریز سال گذشته آماده نبود

این مسئول، همچنین فراهم نبودن زیرساخت‌های شهرک کهریز را از دیگر عوامل تأخیر در اجرای عملیات آسفالت این شهرک برشمرد و گفت: سال گذشته کار لوله کشی فاضلاب این شهرک و همینطور بخشهایی از شهرک‌های دره دراز و کرناچی انجام نشده بود و باعث تأخیر در اجرای عملیات ما شد.

وی افزود: هنوز هم در شهرک کهریز مشکل آب و فاضلاب وجود دارد و ۱۰۰ در صد حل نشده است و باید ابتدا این مشکل رفع شده و کارهای آب و فاضلاب به اتمام برسد و سپس ما عملیات آسفالت را انجام دهیم.

اعتصام فرد ادامه داد: اشتباهی که قبلاً صورت می گیرفت این بود که اول کار آسفالت انجام می‌شد و بعد دستگاه‌های خدمات‌رسان چون آب و فاضلاب اقدام به کندن آسفالت برای انجام کار می‌کردند، اما هم اکنون هدف ما این است که این اتفاق نیفتد و ابتدا زیر سازی ها آماده شده و در مرحله بعد کار آسفالت را انجام دهیم.

شبکه آب و فاضلاب در بخش‌هایی از شهرک کهریز اجرا شده است

اظهارات معاون عمرانی شهرداری در حالی است که مدیرعامل آبفا شهری، از ساماندهی شبکه آب و فاضلاب بخش‌هایی از شهرک خبر داد و گفت: در بخش‌هایی از شهرک که شبکه‌های آب و فاضلاب اجراشده است، هیچ مشکلی برای آسفالت معابر وجود ندارد و شهرداری محترم می‌تواند نسبت به آسفالت معابر مذکور اقدام کند.

علیرضا تخت شاهی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تاکنون، ۱۳.۸ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب و ۱۴.۶ کیلومتر شبکه توزیع آب در شهرک کهریز کرمانشاه (فاز یک و ۲) اجرا شده است، تأکید کرد: فاز یک شهرک تقریباً تکمیل و فاقد مشکل بوده و عمده مشکلات زیرساختی مربوط به فاز دو است.

مدیرعامل آبفا شهری کرمانشاه افزود: ۸ کیلومتر دیگر شبکه جمع آوری فاضلاب و ۲.۵ کیلومتر شبکه توزیع آب باید در این شهرک اجرا شود که به محض تأمین اعتبار، پروژه، به انجام خواهد رسید.

به گفته وی، ۶ کیلومتر از پروژه اجرای شبکه توزیع آب و ۱۳ کیلومتر از پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب این شهرک از محل اعتبارات دفتر مقام معظم رهبری اجرا شده است.

تکمیل پروژه‌های آب و فاضلاب در شهرک کهریز ۴۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

تخت شاهی تأکید کرد: تکمیل پروژه‌های آب و فاضلاب در این شهرک به تخصیص اعتباری در حدود ۴۰ میلیاردریال نیاز دارد.

وی یادآورشد: از آنجایی این شهرک چندسالی است که به حوزه شهری پیوسته است، دارای بافت شهری و معابر نامناسب بوده و کف و بر بسیاری از کوچه‌های آن مشخص نیست و منازل پراکنده و نا منظم هستند و برای تکمیل و اجرای پروژه‌های زیرساختی نظیر آب و فاضلاب یا باید اهالی در قالب تعاونی حق و حقوق قانونی شرکت را برای اجرای پروژه‌های ساماندهی آب و فاضلاب بپردازند و یا اعتبار خاص دولتی توسط کمیته برنامه ریزی تخصیص یابد.

تعداد انشعابات غیرمجاز آب و فاضلاب در کهریز تقریباً با انشعابات مجاز برابر است

تخت شاهی یادآور شد: شهرک کهریز ۷ هزارنفر جمعیت دارد و دارای ۹۸۵ اشتراک مجاز موجود است که از خدمات آبفا استفاده می‌کنند و تقریباً به همین میزان نیز انشعاب غیرمجاز در این شهرک وجود دارد که باید تبدیل به انشعاب مجاز شوند تا بتوانیم به آنها خدمات ارائه کنیم، اگرچه درحال حاضر نیز، به صورت غیرقانونی از خدمات آب، استفاده می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در بخش‌هایی از شهرک که شبکه‌های آب و فاضلاب اجراشده است و هیچ مشکلی برای آسفالت معابر وجود ندارد و شهرداری محترم می‌تواند نسبت به آسفالت معابر مذکور اقدام کند.

با توجه به اظهارات فوق اولاً به نظر می‌رسد ساماندهی شهرک کهریز وعده ای بوده که سالهاست مردم این شهرک را چشم انتظار نگه داشته است، اما با توجه به اینکه کلانشهرکرمانشاه مرکز استان بوده و از سوی دیگر نیز تقریباً نزدیک مرکز شهر واقع شده است، وجود چنین مشکلاتی علاوه بر ایجاد مشکلات عدیده برای ساکنان می‌تواند چهره‌ای نامناسب از کرمانشاه را در اذهان متصور کند.

لذا می‌طلبد مسئولان مربوطه نسبت به ساماندهی مناطقی از این دست اقدام کرده و آن را در اولویت اقدامات خود طی سال ۹۸ قرار دهند، چرا که زیبنده شهری چون کرمانشاه- که اسم کلانشهر را یدک می‌کشد- نیست که هنوز هم چون یک روستا معابر و کوچه و خیابان‌های خاکی داشته باشد و یا ساکنان آن در شهرکی نزدیک به مرکز شهر هنوز هم از مشکلاتی اینچنینی رنج ببرند.