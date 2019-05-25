نرخ رسمی ۸ ارز کاهش یافت/ دلار ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه چهارم خرداد ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به پنج‌شنبه گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۲۷۶ ریال افزایش نسبت به روز پنچ‌شنبه ۵۳ هزار و ۳۹۳ ریال و هر یورو نیز با ۲۳۰ ریال رشد ۴۷ هزار و ۶۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۱ هزار و ۹۲۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۰۲ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۳۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۰۲ ریال، روپیه هند ۶۰۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۹۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۶۵۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۴۲۸ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۱ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۲۵۵ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۵۲۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۱۴ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۹۰۳ ریال، روبل روسیه ۶۵۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۸ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۸۸ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۶۹۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۸۱ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۷ هزار و ۶۶۰ ریال تعیین شد.

افزون بر این، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۵۰ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۹۴۹ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۸۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۱ هزار و ۹۹۱ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۴۴۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۸۲ ریال، لاری گرجستان ۱۵ هزار و ۱۰۲ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۱۹ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۱ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۲۴۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۰ هزار و ۵۷۴ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.