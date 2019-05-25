احمد محمدی فر دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خطاب به محمدی فر آمده است:

نظر به تجربه، تعهد و سوابق ارزشمند، بنا به پیشنهاد معاون امنیتی و انتظامی و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی منصوب می‌نمایم.

امید است با استعانت از خداوند متعال و انفاس قدسیه ائمه اطهار (ع) بالاخص سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و تأسی از منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با برنامه ریزی و تدبیر، برقراری ارتباط و تعامل سازنده با سایر دستگاه‌های عضو ستاد، تشکیل منظم جلسات ستاد مرکزی، نظارت کافی و پیگیری بی وقفه در عملیاتی شدن وظایف تعیین شده در چارچوب تصمیمات و دستورالعمل ستاد مرکزی اربعین حسینی، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تلاش و اهتمام لازم را تا حصول نتیجه مطلوب به عمل آورید.



گفتنی است؛ پیش از این شهریار حیدری دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) بود.