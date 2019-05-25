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۴ خرداد ۱۳۹۸، ۱۳:۳۲

با حکم وزیر کشور؛

احمد محمدی فر دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی شد

احمد محمدی فر دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی شد

وزیر کشور در حکمی احمد محمدی فر را به عنوان دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خطاب به محمدی فر آمده است:

نظر به تجربه، تعهد و سوابق ارزشمند، بنا به پیشنهاد معاون امنیتی و انتظامی و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی منصوب می‌نمایم.
امید است با استعانت از خداوند متعال و انفاس قدسیه ائمه اطهار (ع) بالاخص سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و تأسی از منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با برنامه ریزی و تدبیر، برقراری ارتباط و تعامل سازنده با سایر دستگاه‌های عضو ستاد، تشکیل منظم جلسات ستاد مرکزی، نظارت کافی و پیگیری بی وقفه در عملیاتی شدن وظایف تعیین شده در چارچوب تصمیمات و دستورالعمل ستاد مرکزی اربعین حسینی، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تلاش و اهتمام لازم را تا حصول نتیجه مطلوب به عمل آورید.

گفتنی است؛ پیش از این شهریار حیدری دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) بود.

کد مطلب 4625449

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    نظرات

    • حسینی نیا IR ۱۵:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
      1 0
      پاسخ
      ایشان تا چندی پیش مدیرکل اتباع وزارت کشور بودند و بدلیل اینکه سالهای قبل بازنشسته شده بودند با قانون جدید برکنار شدند. چگونه دوباره مسئولیت گرفته؟ قانونگذاران خوش خیال

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