به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد زارعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسلام‌آبادغرب با اشاره به در پیش بودن آغاز سال تحصیلی، مدرسه را فراتر از محیطی برای آموزش کتاب و درس دانست و اظهار کرد: سخن گفتن از مدرسه در واقع سخن گفتن از آینده جامعه است و مهرماه تنها زمان بازگشایی مدارس نیست، بلکه پنجره‌ای به سوی آینده گشوده می‌شود.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی، تورم و گرانی و همچنین شرایط دشوار اقتصادی، نظامی و امنیتی گفت: این شرایط موجب نگرانی مردم و والدین دانش‌آموزان شده است، اما مشکلات اقتصادی نباید اجازه دهند آینده فرزندان ما نیز تحت تأثیر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مواجهه درست با مشکلات می‌تواند زمینه شکوفایی ظرفیت‌های انسانی را فراهم کند، افزود: بسیاری از انسان‌هایی که به موفقیت رسیده‌اند یا کشفیاتی که بشر به آنها دست یافته، در مواجهه با مشکلات و تلاش برای حل آنها شکل گرفته است.

حجت‌الاسلام زارعی تأکید کرد: هدف، تقدیس فقر نیست؛ امیرالمؤمنین(ع) درباره فقر سخن سختی فرموده‌اند و مسئولان و دولت نیز وظیفه دارند برای بهبود زندگی مردم تلاش کنند، اما تا زمانی که مشکلات اقتصادی وجود دارد، خانواده‌ها نیز مسئولیت دارند اجازه ندهند این مشکلات سرمایه انسانی فرزندانشان را از بین ببرد.

وی با اشاره به مفهوم تاب‌آوری اظهار کرد: تاب‌آوری به معنای انکار درد و مشکل نیست؛ انسان تاب‌آور مشکل را می‌بیند و درد را لمس می‌کند، اما اجازه نمی‌دهد این درد تمام تعریف او از زندگی باشد، زیرا زندگی ابعاد و ارزش‌هایی فراتر از مشکلات دارد.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب ادامه داد: حتی اگر خانواده‌ای از نظر اقتصادی در شرایط کم‌برخورداری قرار داشته باشد، نباید کودک از همان دوران کودکی به این نتیجه برسد که چون پول کمتری دارند، از دیگران پایین‌تر هستند.

وی با تأکید بر اینکه ثروت مادی تنها یکی از عوامل زندگی است، گفت: عزت نفس، شخصیت، دانش، مهارت و امید از سرمایه‌های مهمی هستند که خانواده‌ها حتی با امکانات محدود می‌توانند در اختیار فرزندان خود قرار دهند.

حجت‌الاسلام زارعی خاطرنشان کرد: ممکن است خانواده‌ای از نظر اقتصادی فقیر باشد، اما از نظر سرمایه‌های انسانی بسیار غنی باشد؛ خانواده‌ای که سرشار از محبت، احترام، نظم، گفت‌وگو، ایمان و امید است، سرمایه‌هایی در اختیار دارد که در آینده کودک نقش تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت.

وی در عین حال با اشاره به خانواده‌های برخوردار از نظر مالی گفت: این سخنان به معنای توهین به خانواده‌های ثروتمند نیست، اما گاهی در برخی خانواده‌های مرفه، محاسبات مادی آن‌قدر پررنگ می‌شود که عاطفه انسانی در سایه حساب و کتاب قرار می‌گیرد.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با اشاره به توصیه‌های تربیتی در شرایط اقتصادی دشوار، اظهار کرد: والدین به جای اینکه هنگام ناتوانی در تأمین خواسته‌های فرزند دائماً بگویند «ما پول نداریم»، بهتر است به او بگویند ممکن است اکنون نتوانیم خواسته تو را برآورده کنیم، اما ببینیم چه کاری از دستمان برمی‌آید.

وی افزود: این دو نوع برخورد پیام متفاوتی به کودک منتقل می‌کند؛ در حالت نخست کودک تصور می‌کند قربانی شرایط است، اما در حالت دوم می‌آموزد که حتی در شرایط سخت نیز قدرت انتخاب و تلاش دارد و می‌تواند برای حل مسئله راهی پیدا کند.

حجت‌الاسلام زارعی یکی از مهم‌ترین عوامل تربیتی را گفت‌وگوی خانوادگی دانست و گفت: اعضای خانواده باید زمانی را برای گفت‌وگو با یکدیگر اختصاص دهند و به جای اینکه تمام صحبت‌هایشان درباره نرخ دلار، مسائل اقتصادی یا موضوعات سیاسی باشد، از فرزند خود بپرسند امروز چه چیزی یاد گرفته، چه کار خوبی انجام داده و در چه زمینه‌ای نیاز به اصلاح دارد.

وی ادامه داد: همین گفت‌وگوی ساده و اجازه دادن به فرزند برای سخن گفتن، احساس دیده شدن و ارزشمند بودن را در او تقویت می‌کند و مانع شکل‌گیری احساس کمبود شخصیت در آینده می‌شود.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب بر اهمیت مطالعه خانوادگی نیز تأکید کرد و افزود: اگر اعضای خانواده، پدر، مادر و فرزندان، هر روز حتی نیم ساعت مطالعه کنند، پس از یک سال با خانواده‌ای متفاوت از نظر دانش و اطلاعات مواجه خواهیم بود و احساس نخواهند کرد عمرشان به بطالت گذشته است.

وی مسئولیت دادن به فرزندان را یکی دیگر از راهکارهای تربیتی عنوان کرد و گفت: کودک باید در محیط خانه مسئولیت‌هایی مانند خرید، مرتب کردن اتاق یا کمک به خواهر و برادر کوچک‌تر را تجربه کند، زیرا مسئولیت‌پذیری از دوران کودکی تمرین می‌شود و یکی از مشکلات برخی جوانان امروز، مسئولیت‌گریزی است.

حجت‌الاسلام زارعی با هشدار نسبت به مقایسه فرزندان با دیگران تصریح کرد: یکی از مخرب‌ترین رفتارهایی که والدین می‌توانند با فرزند خود داشته باشند، مقایسه او با دیگران است؛ اما مقایسه کودک با گذشته خودش می‌تواند مفید باشد و والدین می‌توانند از او بپرسند نسبت به ماه گذشته یا روز گذشته چه تغییری کرده است.

وی مهارت‌آموزی را بخش دیگری از وظایف خانواده‌ها دانست و اظهار کرد: مهارت ارتباط با مردم، احوالپرسی، کار کردن، استفاده صحیح از اینترنت و تلفن همراه، حل مسئله، مهارت مالی و مهم‌تر از همه مهارت دوباره آغاز کردن پس از شکست باید به فرزندان آموزش داده شود.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با اشاره به آغاز سال تحصیلی از مردم خواست در شرایط اقتصادی دشوار به خانواده‌های دارای دانش‌آموز کمک کنند و گفت: اگر توان مالی داریم، به خانواده‌هایی که فرزند دانش‌آموز دارند کمک کنیم و اگر خانواده‌ای توانایی مالی بیشتری دارد، بهتر است فرزند خود را با لباس، کیف، لوازم‌التحریر و امکانات بسیار گران‌قیمت راهی مدرسه نکند.

وی افزود: در شرایطی که بخش زیادی از مردم از نظر اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارند، نمایش امکانات گران‌قیمت می‌تواند موجب ایجاد حسادت یا ناراحتی در میان دانش‌آموزان شود و حتی خود کودک برخوردار را نیز در معرض آسیب قرار دهد.

حجت‌الاسلام زارعی تأکید کرد: در شرایط سخت اقتصادی، انزوای خانواده‌ها وضعیت را دشوارتر می‌کند، اما کنار هم بودن مردم، مدرسه، مسجد، دانشگاه و محله می‌تواند شرایط را برای جامعه قابل تحمل‌تر کند.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب در بخش دوم خطبه‌های خود با اشاره به تحولات سیاسی و نظامی منطقه اظهار کرد: آنچه در تحرکات سیاسی، نظامی و رسانه‌ای مشاهده می‌شود، نشان می‌دهد کشورهای محور مقاومت و آمریکا و متحدان منطقه‌ای آنها در انتظار مرحله‌ای تعیین‌کننده از تقابل هستند و نتیجه این رویارویی می‌تواند بر آینده منطقه و جهان اثرگذار باشد.

وی افزود: به نظر می‌رسد هر دو طرف در حال تقویت مواضع و انجام محاسبات خود هستند و میزان کنترل ایران و جریان مقاومت بر شرایط منطقه می‌تواند بر واکنش طرف مقابل اثر بگذارد.

حجت‌الاسلام زارعی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحولات داخلی گفت: دشمن به دنبال ایجاد ناآرامی در کشور است، اما مردم ایران با وجود مشکلات اقتصادی، گرانی و تورم، تاکنون با خویشتن‌داری و رفتار عاقلانه از کشور حمایت کرده‌اند.

وی با طرح این ادعا که فشار اقتصادی بخشی از برنامه دشمن برای ایجاد ناآرامی است، تصریح کرد: دشمن تصور می‌کرد فشار اقتصادی می‌تواند مردم را به خیابان‌ها بکشاند و زمینه تضعیف حاکمیت و تجزیه ایران را فراهم کند، اما تحولات منطقه و اقدامات جریان مقاومت، محاسبات آنان را تغییر داده است.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب همچنین درباره احتمال تشدید درگیری‌ها هشدار داد و گفت: در صورت آغاز تقابل نظامی جدید، ممکن است دشمن در کنار عملیات نظامی، پیوست‌های امنیتی نیز داشته باشد و در شهرهای مرزی عملیات‌هایی از سوی نیروهای وابسته به خارج صورت گیرد.

وی با اشاره به ترور برخی علمای اهل سنت دارای رویکرد مقاومت و تقریب اظهار کرد: این اقدامات می‌تواند با هدف ایجاد ناامنی و یافتن نقطه شروعی برای ناآرامی‌ها انجام شود و مردم باید نسبت به این مسائل هوشیار باشند.

حجت‌الاسلام زارعی در ادامه به نقش حضور اجتماعی مردم اشاره کرد و افزود: در شرایطی که کشور با تهدیدهای مختلف روبه‌رو است، حضور مردم در صحنه اجتماعی اهمیت دارد و نباید اجازه داد دشمن از کاهش حضور اجتماعی برای ایجاد التهاب و ناامنی استفاده کند.

وی با اشاره به تحولات یمن و تنگه‌های راهبردی منطقه نیز گفت: جریان مقاومت در یمن با تقویت توانمندی‌های خود، معادلات منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار داده و باب‌المندب و تنگه هرمز به موضوعی مهم در محاسبات آمریکا و کشورهای اروپایی تبدیل شده‌اند.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب در بخش پایانی سخنان خود به برخی حواشی پیرامون مصلی و فعالیت‌های امام جمعه پرداخت و اظهار کرد: هرجا شفافیت و کار فرهنگی مستمر وجود داشته باشد، مطالبه‌گری نیز افزایش می‌یابد و ممکن است منافع برخی افراد به خطر بیفتد، اما تریبون نماز جمعه جایگاه عمومی است و نباید برای دفاع شخصی از آن سوءاستفاده شود.

وی افزود: راه مقابله با تهمت و افترا، دعوای شخصی نیست، بلکه شفافیت، کار مستمر و آگاهی دادن به مردم است و امام جمعه برای تخریب کسی وارد میدان نشده، اما در برابر فشارها با قانون و منطق مسیر خود را ادامه می‌دهد.

حجت‌الاسلام زارعی با تأکید بر اینکه اسلام‌آبادغرب متعلق به یک جریان یا گروه خاص نیست، گفت: این شهر متعلق به مردم است و نباید تعداد محدودی حاشیه‌ساز، ذهن مردم را تحت تأثیر قرار دهند.

وی درباره هزینه ساخت مصلای اسلام‌آبادغرب نیز اظهار کرد: این مصلی با حداقل اعتبار و بیشترین کار ممکن ساخته شده است؛ حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار در اختیار بوده و ۲۴۰ متر زیربنا ایجاد شده و ارزش عملیات انجام‌شده در بخش‌هایی مانند گنبد و گلدسته نیز قابل توجه است.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب تصریح کرد: اسناد هزینه‌کرد و ساخت پروژه موجود است و هر فردی که در این زمینه تخصص دارد، می‌تواند برای بررسی و شفاف‌سازی اسناد مراجعه کند.

وی درباره اموال و دارایی‌های مرتبط با خود و خانواده‌اش نیز گفت: اگر هر نهاد امنیتی، شهروند یا جریان سیاسی سندی درباره وجود یک قطعه زمین یا یک ریال مال متعلق به بنده یا خانواده‌ام دارد که منشأ آن برای مردم قابل توضیح نیست، باید آن را در مسیر قانونی مطرح کند؛ ما از شفافیت فرار نمی‌کنیم.

حجت‌الاسلام زارعی با اعلام آمادگی برای گفت‌وگو و مناظره عمومی افزود: کرسی آزاداندیشی و مناظره باید مورد توجه قرار گیرد و هر فردی با هر تفکر سیاسی و مسئولیتی که پرسشی دارد، می‌تواند در برابر مردم و با ارائه اسناد و مدارک موضوع را مطرح کند تا توضیحات لازم ارائه شود.

وی درباره تأمین منابع مالی پروژه مصلی نیز گفت: بخشی از منابع از محل وام و قرض تأمین شده و این وام‌ها بازپرداخت شده است و در مواردی نیز از وجوهات شرعی و کمک‌ها برای تکمیل پروژه استفاده شده است.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب خاطرنشان کرد: سرمایه اصلی یک مسئول، اعتماد مردم است و مسئول نباید خود را از پرسش مردم مصون بداند؛ سایر مسئولان نیز می‌توانند همین مسیر شفاف‌سازی را در برابر مردم دنبال کنند.

وی در پایان با اشاره به تجمعات شبانه پیرامون برخی مسائل گفت: این حواشی باید جمع شود و اگر ادامه پیدا کند، ممکن است شهرستان وارد شرایطی شود که تبعات آن سال‌ها ادامه داشته باشد؛ بنابراین لازم است موضوع با تدبیر و از مسیر قانونی و امنیتی مدیریت شود.