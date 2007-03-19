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۲۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۱۹

با امضای سند همکاری میان وزرای نیروی دو کشور؛

ایران و ارمنستان نیروگاه برق مشترک احداث می کنند

ایران و ارمنستان نیروگاه برق مشترک احداث می کنند

سند همکاری احداث و بهره برداری مشترک از نیروگاه های آبی برق در حاشیه رودخانه مرزی ارس به امضای وزرای نیروی دوکشور ایران و ارمنستان رسید .

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ارمنستان ، در این سند همکاری که پرویز فتاح و آرمن موسه سیان آن را امضا کرده اند، ایران و ارمنستان توافق کردند با احداث نیرو گاه مشترک آبی برق در حاشیه رودخانه مرزی ارس، همکاری های دو جانبه خود را گسترش دهند .   

امضای این موافقتنامه در حاشیه سفر یک روزه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به منطقه مرزی "نوردوز " ارمنستان صورت گرفت . 

روسای جمهور ایران و ارمنستان ظهر امروز در مراسمی در این منطقه خط لوله انتقال گاز ایران - ارمنستان را افتتاح کردند .  
کد مطلب 462579

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