به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ارمنستان ، در این سند همکاری که پرویز فتاح و آرمن موسه سیان آن را امضا کرده اند، ایران و ارمنستان توافق کردند با احداث نیرو گاه مشترک آبی برق در حاشیه رودخانه مرزی ارس، همکاری های دو جانبه خود را گسترش دهند .
امضای این موافقتنامه در حاشیه سفر یک روزه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به منطقه مرزی "نوردوز " ارمنستان صورت گرفت .
روسای جمهور ایران و ارمنستان ظهر امروز در مراسمی در این منطقه خط لوله انتقال گاز ایران - ارمنستان را افتتاح کردند .
با امضای سند همکاری میان وزرای نیروی دو کشور؛
ایران و ارمنستان نیروگاه برق مشترک احداث می کنند
سند همکاری احداث و بهره برداری مشترک از نیروگاه های آبی برق در حاشیه رودخانه مرزی ارس به امضای وزرای نیروی دوکشور ایران و ارمنستان رسید .
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