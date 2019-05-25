ریابکوف: کمیسیون ویژه برجام باید فورا تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد که مسکو برگزاری فوری کمیسیون اجرای برنامه جامع اقدام مشترک درباره برنامه هسته‌ای ایران را لازم می داند.

معاون وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص گفت: ما بر برگزاری این نشست تاکید داریم؛ اما اداره خدمات خارجی اروپا مسئول خدمات پشتیبانی و موضوعاتی نظیر هماهنگی برگزاری نشست مذکور است.

«سرگئی ریابکوف» در این خصوص افزود: این کمیسیون سابقا در وین نشست را برگزار می کرد و در نزدیک کردن دیدگاه ها نقش فعالی داشت و با توجه به اینکه مکان برگزاری نشست نزدیک دفتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود، ارتباط با کارشناسان و رؤسای هیئت های دیپلماتیک هم راحت‌تر بود و همین موضوع نقش کلیدی در تحقیق درباره اجرای برنامه جامع اقدام مشترک درباره برنامه هسته‌ای ایران داشت.

گفتنی است، چندی پیش و در سالگرد نقض یکجانبه برجام توسط آمریکا بر خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در ۱۸ اردیبهشت ماه، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که برخی اقدامات خود در ارتباط با برجام را متوقف کرده و فرصتی ۶۰ روزه به کشورهای باقی مانده در توافق می‌دهد تا به تعهدات بانکی و مالی خود عمل کنند.

این در حالی است که در ۸ ماه می سال ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷) دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر خروج یکجانبه واشنگتن از برجام را همراه با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد.