برتری پاس مقابل پرسپولیس در نیمه اول / پرسپولیس تیم بی دفاع

به گزارش خبرنگارمهر، ازهفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لیگ برترعصر امروزتیم های پرسپولیس وپاس در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم رفتند که درپایان نیمه اول تیم پاس موفق شد با یک گل پرسپولیس را شکست دهد .



دراین دیدارکه به قضاوت رحیم رحیمی مقدم و درحضور50 هزارتماشاگر برگزارشد تیم پاس در دقیقه 22 روی ارسال میختاریان به درون محوطه جریمه و ضربه امید خورج به گل برتری خود دست یافت .



خورج دو دقیقه بعد هم می توانست برتری پاس را دو برابرکند ولی ضربه این بازیکن را کریم باقری از روی خط دروازه برگشت داد .



درنیمه اول این دیدارپرسپولیس موقعیت جدی برای گلزنی بدست نیاورد تا در اواخر این نیمه زیاد شعبومهاجم سوری این تیم جای خود را به فرازفاطمی بدهد . درتیم پاس نیزحمیدرضا هدایتی به دلیل مصدومیت جای خود را به نادراحمدی داد .



درنیمه اول میثم منیعی تنها بازیکن اخطاری این دیداربود .