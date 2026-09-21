به کزارش خبرنگار مهر، سرلشکر مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه شامگاه دوشنبه در کنگره ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش شهدا در تداوم مسیر انقلاب اسلامی گفت: شهدا مسیر اعلای کلمه حق، ذلت‌ستیزی، اجرای عدالت و اصلاح جامعه را برای ما ترسیم کردند و امروز وظیفه ماست که این مسیر نورانی را ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه شرط «لا اله الا الله» همان «شرطها و شروطها» و حرکت در مسیر ولایت و ارزش‌های الهی است، اظهار کرد: مسیری که شهدا طی کردند، همان راه خونین سالار شهیدان تاریخ است. شهدای بزرگوار استان چهارمحال و بختیاری و مردم روشن‌ضمیر و پاک‌طینت این خطه نیز حرکت برای اعلای کلمه حق، تلاش برای ذلت‌ستیزی، اجرای عدالت و اصلاح جامعه را در سرلوحه زندگی خود قرار داده‌اند؛ همان‌گونه که حضرت امام حسین(ع) فرمودند برای اصلاح امت جدش قیام کرده است.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به جایگاه شهادت در اندیشه امام خمینی(ره) افزود: به فرمایش امام راحل، شهادت در راه خدا مسئله‌ای نیست که با پیروزی یا شکست در صحنه نبرد مقایسه شود؛ مقام شهادت اوج بندگی و سیر و سلوک در عالم معنویت است و به همین دلیل امام فرمودند شهدا ذخائر عالم بقا هستند.

ایزدی با اشاره به دستاوردهای دوران دفاع مقدس گفت: ما در دوران هشت ساله دفاع مقدس مجاهدت‌های فراوانی داشتیم و در این مجاهدت‌ها پیروزی‌های بزرگی نصیب قوای اسلام شد؛ پیروزی‌هایی که دنیا را تکان داد.

وی ادامه داد: هنگامی که عملیات کربلای ۵ انجام شد و رزمندگان لشکر قمر بنی‌هاشم(ع) به همراه دیگر یگان‌ها با صلابت به خط مستحکم و بی‌نظیر شلمچه زدند، رهبر معظم انقلاب اسلامی از عظمت این عملیات سخن گفتند و بیان شد که در شب عملیات کربلای ۵ بسیاری از رهبران جهان تا صبح نخوابیدند.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: دشمن در منطقه شرق بصره صدها دستگاه تانک و صدها قبضه توپ را در اطراف کانال ماهی متمرکز کرده بود تا مانع موفقیت عملیات شود، اما قدرت ایمان و صلابت رزمندگانی همچون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، سردار غلامرضا سلیمانی و دیگر رزمندگان، حماسه‌ای عاشورایی رقم زد و پیروزی بزرگی را برای ملت ایران به ارمغان آورد.

ایزدی با اشاره به آزادسازی خرمشهر گفت: اگرچه در دوران دفاع مقدس پیروزی‌های بزرگی داشتیم، اما پس از فتح خرمشهر امام خمینی(ره) بر این نکته تأکید کردند که فتح خرمشهر صرفاً فتح خاک نیست، بلکه فتح ارزش‌های الهی است.

وی با گرامیداشت یاد سرداران و فرماندهان شهید چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: سردار شهید حاج غلامرضا سلیمانی در جبهه‌ها ایثارگرانه مجاهدت کرد و در سخت‌ترین شرایط، آنچه را تکلیف خود می‌دانست به انجام رساند. او ادامه‌دهنده راه خونینی بود که همرزمانش ترسیم کرده بودند و در سال‌های گذشته نیز نمادی از رزمندگان دلاور این استان به شمار می‌رفت.

جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: شهید حاج غلامرضا سلیمانی از نظر اخلاق، تقوا، تهذیب نفس، مجاهدت، مدیریت و حکمت، انسانی نمونه بود و پاداش جهاد او نیز با لطف و رحمت خداوند سبحان، شهادت قرار گرفت.

ایزدی با اشاره به دیگر شهدای استان چهارمحال و بختیاری گفت: سردار شهید حسینعلی ترکی، سردار شهید زال یوسف‌پور که خودم با ایشان محشور بودم و انسانی شریف، ایثارگر، بااخلاق و باتقوا بود، سردار شهید الیاس ارجمند، سردار شهید حاج بهمن بهرامی، شهیدان استکی و دیگر شهدای این خطه، از جمله افتخارات این استان هستند.

وی افزود: همچنین سرداران شهید زاهدی، حیدرپور، شاه‌مرادی، جمشید اسحاقی، سردار جانباز کریم نصرت، حجت‌الاسلام والمسلمین شهید قلی‌زاده، شهیدان مدافع حرم و دیگر عزیزانی که در این عرصه مجاهدت کردند و نیز امیر سرلشکر خلبان شهید نعمت‌الله اکبری و دیگر شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران، برای اعلای کلمه «لا اله الا الله، محمد رسول‌الله» مجاهدت کردند.

ایزدی با اشاره به نقش رزمندگان چهارمحال و بختیاری در دوران دفاع مقدس گفت: آنچه رزمندگان این خطه، به‌ویژه در قالب تیپ قمر بنی‌هاشم(ع)، تیپ ۴۴ قمر بنی‌هاشم(ع) و پس از آن لشکر قمر بنی‌هاشم(ع) انجام دادند، از صحنه‌های زرین تاریخ دفاع مقدس است.

وی افزود: در عملیات بدر، این یگان سرافراز با عبور از دجله و انهدام پلی که بر روی این رودخانه قرار داشت، مقدمات پیشروی رزمندگان اسلام را فراهم کرد. در عملیات‌های کربلای یک، کربلای پنج و کربلای هشت نیز رزمندگان این یگان نقش‌آفرینی کردند.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به عملیات کربلای یک گفت: در آن مقطع به دلیل دفاع متحرک دشمن با مشکل تأمین نیروی انسانی مواجه بودیم. امام خمینی(ره) فرمودند که باید مهران آزاد شود و مهران به نقطه‌ای تبدیل شد که رزمندگان اسلام باید امر ولی فقیه را به انجام می‌رساندند.

ایزدی ادامه داد: در عملیات کربلای یک، اخلاص رزمندگان و انسان‌هایی که مجهز به ایمان و توکل بودند، موجب شد با عنایت خداوند متعال شاهد پیروزی باشیم. در این عملیات به ۷۲ گردان نیاز داشتیم، اما با وجود تلاش‌های فراوان، بیش از ۳۳ گردان نتوانستیم فراهم کنیم. با همین ۳۳ گردان و با توکل به خدا و تغییر طرح عملیاتی، رزمندگان اسلام نه‌تنها مهران را آزاد کردند، بلکه ارتفاعات قلاویزان را نیز به تصرف درآوردند و بر شهرهای بدره و زرباطیه عراق مسلط شدند.

وی با اشاره به آیه «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ…» اظهار کرد: این شهدا آنچه را باید به انجام می‌رساندند، به انجام رساندند و اکنون نوبت ماست که از منتظران باشیم و این راه نورانی را ادامه دهیم.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: در برابر شهدای استان چهارمحال و بختیاری که شمار آنان به حدود ۷۵۰ شهید می‌رسد، باید میثاق ببندیم که از منتظران باشیم و راه شهدا را ادامه دهیم.

ایزدی در ادامه با اشاره به نبردهای اخیر و آنچه «جنگ ۱۲ روزه» خواند، گفت: رزمندگان ما در عملیات‌های ماه‌های اخیر نیز با عنایات حضرت حق مواجه بودند و همان‌گونه که در کربلای یک شاهد فتح مهران بودیم، در عملیات‌های اخیر نیز شاهد پیروزی رزمندگان اسلام بودیم.

وی با اشاره به عملیات رمضان اظهار کرد: در عملیات رمضان، همان‌گونه که در کربلای یک شاهد فتح مهران بودیم، جلوه‌ای از غلبه گروه اندک بر گروه بسیار را مشاهده کردیم. در این عملیات با قدرت طاغوتی آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه بودیم، اما رزمندگان اسلام با اتکا به ایمان، رهبری و حضور در صحنه توانستند در برابر این قدرت‌ها ایستادگی کنند.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: انقلاب اسلامی با رهبری حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و با حضور توفنده رزمندگان اسلام، پیروزی‌هایی را برای قوای اسلام به ارمغان آورده است.

ایزدی با اشاره به تحولات جهان امروز گفت: امروز با آنچه می‌توان از آن به عنوان جاهلیت مدرن یاد کرد مواجه هستیم؛ حاکمیتی که نمونه‌هایی از فجایع آن را در نقاط مختلف جهان شاهد هستیم. در مقابل، ارزش‌های پیام رهایی‌بخش انقلاب اسلامی که مبتنی بر اصول اخلاقی و اسلامی است، در دنیا نمود ویژه‌ای پیدا کرده است.

وی ادامه داد: ما نه‌تنها در صحنه جنگ سخت در برابر دشمن ایستادگی کرده‌ایم، بلکه در مسیر چند دهه مبارزه نیز توانسته‌ایم توجه افکار عمومی جهان را به خود جلب کنیم.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به دیدگاه برخی صاحب‌نظران غربی درباره جمهوری اسلامی ایران گفت: یکی از دانشمندان غربی که با او در ارتباط بودم، نقل می‌کرد که یکی از صاحب‌منصبان نظامی یک کشور اروپایی به او گفته است شما با شیطان می‌جنگید و من به کلیسا می‌روم و برای شما دعا می‌کنم. همچنین او معتقد بود افکار عمومی در غرب به‌گونه‌ای نسبت به ایران تغییر کرده که برخی نهادهای اروپایی در اتخاذ مواضع علیه جمهوری اسلامی ایران با ملاحظاتی مواجه هستند.

ایزدی با اشاره به ویژگی‌های رهبری امام خمینی(ره) گفت: امام راحل زندگی بسیار ساده‌ای داشت، مال و ثروت شخصی نداشت و همه اوقات خود را وقف خدمت کرده بود. دغدغه ایشان این بود که ملت ایران به فلاح، رفاه، آزادی و زندگی شرافتمندانه دست پیدا کند و فرزندان ایشان نیز در جریان‌های سیاسی و اقتصادی حضور نداشتند.

وی افزود: این انقلاب با چنین رهبری توانسته است در دنیا تبلور پیدا کند و امروز برخی اندیشمندان غربی درباره علل موفقیت جمهوری اسلامی ایران و چرایی ناکامی آمریکا در برابر ایران کتاب و مقاله منتشر می‌کنند.

جانشین فرمانده کل سپاه یکی از عوامل مورد اشاره این اندیشمندان را «صبر راهبردی ملت ایران» دانست و گفت: صبر راهبردی ملت ایران یک جلوه مهم است. ملت ایران در صحنه دفاع از کیان انقلاب اسلامی حضور داشته و رزمندگان نیروی هوافضای سپاه نیز در همین چارچوب توانسته‌اند مأموریت خود را انجام دهند.

ایزدی با اشاره به عملکرد نیروهای موشکی سپاه در نبردهای اخیر اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن شهرهای موشکی می‌تواند ما را به عقب‌نشینی وادار کند، اما چنین اتفاقی نیفتاد. اگر از یک تیم هشت‌نفره که مسئول شلیک یک سامانه موشکی بودند، شش نفر شهید یا مجروح شوند، دو نفر باقی‌مانده با روحیه عاشورایی ایستادگی کردند و موشک‌های خود را به سمت دشمن شلیک کردند.

وی افزود: این مقاومت و ایستادگی در نهایت دشمن را به درخواست آتش‌بس واداشت.

جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه با اشاره به مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران گفت: یکی از این مؤلفه‌ها صبر و استقامت ملت ایران است، مؤلفه دیگر عمق تاریخی و هویتی مردم ایران است و مؤلفه سوم، رهبری و نظام متفاوت تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران است که در قالب ولایت فقیه انجام می‌شود.

ایزدی تصریح کرد: امروز ما به دنیا یک نظام را معرفی می‌کنیم که با وجود محاصره، تحریم و جنگ تحمیلی و همچنین مشکلات و فشارهای داخلی، تحت رهبری ولایت فقیه توانسته است پایداری و توانمندی خود را نشان دهد.

وی با بیان اینکه بعثت و بیداری امت اسلامی متأثر از خون شهداست، گفت: این حرکت متأثر از خون ۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری و بیش از صدها هزار شهیدی است که انقلاب اسلامی تقدیم کرده است. امروز ما در یک موقعیت مهم قرار داریم و وظیفه داریم روایت پیروزی جمهوری اسلامی ایران را تبیین کنیم.

جانشین فرمانده کل سپاه تأکید کرد: ما امروز نیز در حال مبارزه هستیم و باید این مبارزه را ادامه دهیم. پیامبر اکرم(ص) نیز بر استقامت تأکید داشتند و خداوند در سوره هود می‌فرماید: «فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَکَ». افتخار ما این است که از امت پیامبر اکرم(ص) باشیم و در مسیر استقامت و پایداری حرکت کنیم.