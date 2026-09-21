به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ وحید مثنوی شامگاه دوشنبه در دیدار با رئیس بنیادد تعاون بسیج با اشاره به ظرفیتهای موجود برای اجرای طرحهای اشتغالزایی و محرومیتزدایی اظهار کرد: بسیج سازندگی در حوزههای مختلف ظرفیتهای قابل توجهی دارد که باید با شناسایی و فعالسازی آنها، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید در استان فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای بخشهای کشاورزی و صنعتی استان افزود: ظرفیتهای خوبی در این حوزهها وجود دارد، اما فعال شدن آنها نیازمند تسهیلگری، حمایت و همراهی مجموعههای مختلف است.
ظرفیتهای مغفول، فرصتهای اشتغال
مثنوی تصریح کرد: در صورت فعال شدن صحیح ظرفیتهای موجود، علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی برای مردم استان، میتوان زمینه حرکت کهگیلویه و بویراحمد به سمت صنعتی شدن را نیز فراهم کرد.
مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح استان بر ضرورت مشارکت دستگاهها و مجموعههای مختلف در اجرای طرحهای اشتغالزایی و محرومیتزدایی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت بنیاد تعاون بسیج در کنار توانمندیهای بسیج سازندگی میتواند به تقویت این طرحها و تسریع در روند اجرای آنها کمک کند.
ورود بنیاد تعاون بسیج به بازار استان
در ادامه این نشست، ، مدیر تعاملات استانی بنیاد تعاون بسیج کشور، از برنامهریزی برای ایجاد نمایندگی فروش محصولات بنیاد تعاون بسیج در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
مهدی ربانی ایجاد پروژههای محرومیتزدایی، افزایش مشارکت مردمی در طرحهای محرومیتزدایی سپاه و تمرکز بر طرحهای دانشبنیان هلدینگ بنیاد تعاون بسیج را از محورهای مورد توجه این مجموعه عنوان کرد.
وی بر استفاده از ظرفیتهای بنیاد تعاون بسیج برای حمایت از طرحهای اشتغالزایی و محرومیتزدایی در استان تأکید کرد و گفت: افزایش حضور و مشارکت این مجموعه در کهگیلویه و بویراحمد میتواند زمینه اجرای طرحهای مختلف و بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای موجود استان را فراهم کند.
در این نشست همچنین بر افزایش مشارکت بنیاد تعاون بسیج در استان، حمایت از طرحهای اشتغالزایی و محرومیتزدایی و استفاده از ظرفیتهای موجود برای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی تأکید شد.
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