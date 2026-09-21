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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵

احیای طرح‌های اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی در کهگیلویه و بویراحمد

احیای طرح‌های اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت احیای طرح‌های اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی تاکید و خواستار فعال‌سازی ظرفیت‌های کشاورزی و صنعتی استان برای ایجاد اشتغال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ وحید مثنوی شامگاه دوشنبه در دیدار با رئیس بنیادد تعاون بسیج با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی اظهار کرد: بسیج سازندگی در حوزه‌های مختلف ظرفیت‌های قابل توجهی دارد که باید با شناسایی و فعال‌سازی آنها، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید در استان فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش‌های کشاورزی و صنعتی استان افزود: ظرفیت‌های خوبی در این حوزه‌ها وجود دارد، اما فعال شدن آنها نیازمند تسهیل‌گری، حمایت و همراهی مجموعه‌های مختلف است.

ظرفیت‌های مغفول، فرصت‌های اشتغال

مثنوی تصریح کرد: در صورت فعال شدن صحیح ظرفیت‌های موجود، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم استان، می‌توان زمینه حرکت کهگیلویه و بویراحمد به سمت صنعتی شدن را نیز فراهم کرد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح استان بر ضرورت مشارکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف در اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت بنیاد تعاون بسیج در کنار توانمندی‌های بسیج سازندگی می‌تواند به تقویت این طرح‌ها و تسریع در روند اجرای آنها کمک کند.

ورود بنیاد تعاون بسیج به بازار استان

در ادامه این نشست، ، مدیر تعاملات استانی بنیاد تعاون بسیج کشور، از برنامه‌ریزی برای ایجاد نمایندگی فروش محصولات بنیاد تعاون بسیج در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

مهدی ربانی ایجاد پروژه‌های محرومیت‌زدایی، افزایش مشارکت مردمی در طرح‌های محرومیت‌زدایی سپاه و تمرکز بر طرح‌های دانش‌بنیان هلدینگ بنیاد تعاون بسیج را از محورهای مورد توجه این مجموعه عنوان کرد.

وی بر استفاده از ظرفیت‌های بنیاد تعاون بسیج برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی در استان تأکید کرد و گفت: افزایش حضور و مشارکت این مجموعه در کهگیلویه و بویراحمد می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های مختلف و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های موجود استان را فراهم کند.

در این نشست همچنین بر افزایش مشارکت بنیاد تعاون بسیج در استان، حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی تأکید شد.

کد مطلب 6954429

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