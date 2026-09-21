بی احتیاطی راننده وانت تویوتا در جاسک حادثه آفرید

عباس سرماسی صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این حادثه روز گذشته در محدوده بهشت زهرا و در فاصله ۱۰ کیلومتری غرب جاسک رخ داد.

وی افزود: پس از اعلام وقوع حادثه خودروی امداد و نجات آتش‌نشانی شهرداری بندر جاسک به همراه سه مأمور به محل اعزام شدند.

مسئول آتش‌نشانی شهرداری بندر جاسک، بیان کرد: نیروهای آتش‌نشانی پس از حضور در محل حادثه و ایمن‌سازی صحنه مصدومان را از خودروها خارج کرده و به عوامل اورژانس تحویل دادند.

سرماسی، تصریح کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.

وی ادامه داد: بنا بر اعلام پلیس حاضر در صحنه بی‌احتیاطی راننده وانت تویوتا هایلوکس علت وقوع این حادثه اعلام شده است.