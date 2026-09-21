دومین تساوی پیاپی جزیره قشم در لیگ دسته اول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور شامگاه دوشنبه با دیدار تیم‌های جزیره قشم و فولاد نوین اهواز پیگیری شد و نماینده فوتبال استان هرمزگان در این مسابقه به تساوی ۲ بر ۲ دست یافت.

شاگردان مجتبی جباری در تیم جزیره قشم در این دیدار ابتدا با گل سیدعلی یحیی‌زاده در دقیقه ۹ به گل رسیدند و در ادامه محمدرضا حیدری در دقیقه ۸۷ گل دوم نماینده هرمزگان را به ثمر رساند تا این مسابقه با تساوی ۲ بر ۲ به پایان برسد.

این نتیجه دومین تساوی پیاپی جزیره قشم در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور محسوب می‌شود و این تیم با کسب دو امتیاز و با احتساب نتایج دیدارهای روز نخست هفته دوم در رده پنجم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

با تصمیم مسئولان تیم جزیره قشم این تیم در هفته‌های ابتدایی رقابت‌ها دیدارهای خانگی خود را خارج از استان هرمزگان برگزار می‌کند و بر همین اساس مسابقه برابر فولاد نوین اهواز نیز در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد.

قضاوت این دیدار بر عهده پوریا افشاریان بود و بابک خسروی، ابوالفضل بیات، محمدمهدی جعفری و محمدحسین اسدی نیز در تیم داوری و ناظر مسابقه حضور داشتند. دانیال فدایی نیز به عنوان نماینده فدراسیون فوتبال در این دیدار حضور داشت.

تیم جزیره قشم در هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال کشور یکشنبه پنجم مهرماه از ساعت ۱۷ میهمان فرد البرز خواهد بود.

همچنین دیگر نماینده فوتبال استان هرمزگان در لیگ دسته اول کشور تیم پالایش نفت بندرعباس در هفته دوم فردا روز سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه از ساعت ۱۹:۳۰ در دیداری خارج از خانه به مصاف نفت مسجدسلیمان خواهد رفت.