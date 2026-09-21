به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی شامگاه دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت آغاز سال تحصیلی جدید که مقارن با آغاز هفته دفاع مقدس و برگزاری دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید گلگون‌کفن استان است، اظهار کرد: با استعانت از خدای سبحان و تأسی به فرهنگ نورانی ایثار و شهادت، سال تحصیلی جدید را آغاز خواهیم کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مجموعه آموزش و پرورش استان تلاش گسترده‌ای را برای آغاز سال تحصیلی جدید انجام دادند، ادامه داد: سال تحصیلی پیش رو موضوعی صرفاً مربوط به آموزش و پرورش نیست بلکه یک مقوله مهم استانی بوده و همه دستگاه‌ها باید در پیشبرد بازگشایی مدارس همراهی و نقش‌آفرینی داشته باشند.

مردانی بیان کرد: هر چه محیط مدرسه آرام‌تر، ایمن‌تر و بانشاطتر باشد، زمینه رشد دانش‌آموزان و اطمینان خانواده‌ها را بیشتر فراهم می‌کند. کار ما با برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی پایان نمی‌یابد بلکه هفته‌های ابتدایی سال تحصیلی زمان مهمی برای تثبیت وضعیت مدارس است.

ضرورت آماده‌سازی مدارس برای میزبانی از دانش‌آموزان

وی با تصریح اینکه مشکلات و مسائل زیرساختی، تجهیزاتی، خدماتی و ... در مدارس باید رفع شود و مشکلی برای دانش‌آموزان ایجاد نشود، گفت: انتظار می‌رود که مجموعه آموزش و پرورش استان و نیز فرمانداران و سایر مسئولان همچنان موضوع آمادگی مدارس را با جدیت دنبال کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری عدالت آموزشی و تربیتی را موضوع مهم آموزش و پرورش استان خواند و بیان کرد: این استان با ویژگی‌های خاص جغرافیایی و پراکندگی جمعیتی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق بوده لذا کیفیت آموزش و امکانات نباید متمرکز بر نقاط خاصی باشد و هر دانش‌آموز در هر نقطه استان باید از فرصت برابر برای رشد و تعالی بهره‌مند باشد.

تأکید بر توانمندسازی معلمان و مدیران مدارس

وی اولویت‌بخشی به مدارس دوردست و مناطق محروم را مهم ارزیابی کرد و گفت: همچنین ارتقای کیفیت آموزشی باید در دستور کار قرار گیرد. مدرسه موفق با ساختمان مجهز محقق نمی‌شود بلکه معلم توانمند، مدیر خلاق و برنامه تربیتی مناسب، محور اصلی مدرسه موفق است. لذا توانمندسازی معلمان و مدیران باید مورد توجه برنامه‌ریزان نهاد تعلیم و تربیت باشد.

مردانی توجه به مهارت‌آموزی دانش‌آموزان را نیز مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: فعالیت هنرستان‌ها متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای استان، ارتباط آموزش و پرورش با مراکز علمی و فناوری و دانشگاهی، شناسایی استعدادها و تسهیل مسیر رشد دانش‌آموزان مستعد در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با یادآوری ضرورت سلامت جسم و روح و روان دانش‌آموزان، افزود: در این راستا باید توجه به حوزه تربیت بدنی و سلامت دانش‌آموزان در اولویت قرار گیرد. هیچ دانش‌آموز مستعدی نباید به علت شرایط مالی خانواده از فرصت برابر آموزشی و پرورشی محروم بماند.

استاندار با تأکید بر اینکه مدیران شهرستانی باید در مدارس استان حضور میدانی داشته باشند، بیان کرد: آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری باید مسئله مشترک همه دستگاه‌های استان باشد چرا که آینده چهارمحال و بختیاری از مسیر تعلیم و تربیت ساخته می‌شود.

مردانی بهره‌گیری از ظرفیت خیران و نیکوکاران، تصریح کرد: مصوبات جلسات شورای آموزش و پرورش باید اجرایی شود و این جلسات باید منجر به حل مسائل و موضوعات و نظام‌مسائل آموزش و پرورش منجر شود.