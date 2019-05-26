اجرای طرح «بسیج ملی کنترل فشار خون» در شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ناصح صبح یکشنبه در نشست که با محوریت «بسیج ملی کنترل فشار خون» که با حضور اصحاب رسانه و مدیران روابط عمومی برخی دستگاه‌های در شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد از انجام طرح «بسیج ملی کنترل فشار خون» در راستای شناسایی میزان فشار خون ۱۹۴ هزار نفر از جمعیت بالای ۳۰ سال در شهرستان شهریار خبر داد.

ناصح در این خصوص افزود: این طرح از ۱۸ خرداد تا ۱۵ تیر در پایگاه‌هایی که متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد، انجام می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هیچ گونه مراجعه به در منازل نداریم و افراد مورد نظر این طرح می‌توانند از طریق مراجعه به پایگاه‌های سیار و ثابت این شبکه از میزان فشار خون خود آگاهی یافته و از توصیه‌های پزشکان مستقر ما در پایگاه‌های مذکور بهره مند شوند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار گفت: اجرای طرح به گونه‌ای است که حتی افراد می‌توانند با دستگاه فشار خود در منزل از میزان آن آگاهی یافته و با ورود به سامانه به آدرس

Salamat.gov.ir اطلاعات مربوط به فشار خون خود را در این سامانه ثبت کنند.