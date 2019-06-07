به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «نبات» از فیلم‌های اکران رمضان است که همزمان با ورود فیلم‌های تازه‌نفس به چرخه اکران در ماراتن اکران فطر، همچنان بر پرده سینماها حضور دارد و اکرانش هنوز به پایان نرسیده است. فیلم باوجود ظرفیت‌های داستانی وحضور بازیگری مانند شهاب حسینی، فروش موفق تا به امروز نداشته و حتماً در ادامه اکرانش نیز زیر سایه فیلم‌های مهم اکران فطر قرار خواهد گرفت؛ اما چرا نبات فروش مناسبی نداشت؟

پگاه ارضی کارگردان که این روزها روی پرده سینماهاست، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط اکران این اثر گفت: من از اکران فیلمم در این بازه زمانی اصلاً راضی نیستم. هیچ فیلمسازی دوست ندارد فیلمش در ماه اسفند یا در ماه رمضان اکران شود چون این بازه‌های زمانی، ماه‌های مرده برای اکران فیلم محسوب می‌شوند از سوی دیگر با فرارسیدن عید فطر، فیلم‌های جدید به سینماها آمده‌اند و اصلاً دیگر فرصتی برای دیدن شدن فیلم‌های اکران شده در ماه رمضان باقی نمانده است. باید عنوان کنم ما دوست نداشتیم «نبات» را در این فصل اکران کنیم اما حدود ۱۰، ۱۱ ماه است که فیلم ما در دست پخش‌کننده است. قرار بود «نبات» پاییز سال گذشته به نمایش دربیاید اما این اتفاق رخ نداد و با توجه به اینکه من در یک سری از جلسات حضور نداشتم، از دلیل این اتفاق خبر ندارم.

وی با بیان اینکه وقتی فیلمی زمان مناسب اکران را از دست بدهد دیگر اکرانش خیلی سخت و سخت‌تر می‌شود و این تاخیر برای فیلم خطرناک‌تر است، اظهار کرد: همین روند باعث می‌شود صاحبان آثار در شرایط غیر متقربه ای قرار بگیرند و آثارشان را اکران کنند برای ما هم ماه رمضان تنها گزینه اکران بود و گزینه دیگری نداشتیم که بخواهیم دست به انتخاب بزنیم.

اکران بدون فرصت تبلیغ

این کارگردان عنوان کرد: ما در ابتدا برای تبلیغات مشکل داشتیم قضیه این است که از آنجایی که فیلم ما به یک باره به نمایش درآمد، آمادگی لازم برای رونمایی از پوستر و تیزر «نبات» را نداشتیم از سوی دیگر گاهی پیش می‌آید که در تیزرها و پوسترها ایراداتی وجود دارد که باید اصلاح شود و همین اتفاق برای «نبات» هم رخ داد و همین مساله باعث شد تبلیغات ما بعد از اکران فیلم، شروع شد به طوری که تیزرهای ما با تاخیر یک هفته‌ای به دست صدا و سیما رسید و پخش شد. با این وجود صدا و سیما تیزرهای ما را در زمان‌های خوبی پخش کرد اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که هر فیلمی برای اکران باید فرصت سه هفته‌ای برای تبلیغ داشته باشد تا صاحبان آن، فیلم را به مردم معرفی کنند و سپس آن اثر وارد بازار شود بنابراین کالایی که هیچ تبلیغی برای آن نشده است، چگونه باید مصرف شود.

وی افزود: تبلیغات شهری هم هزینه‌های خاص خود را دارد و ما می‌دانیم تبلیغات در همه جای دنیا گران است و این امر تنها مختص ایران نیست اما باید بدانیم هر فیلمی که بودجه کمتری داشته باشد به همان نسبت قدرت تبلیغاتی آن هم پایین می‌آید در نتیجه نمی‌تواند به صورت گسترده تبلیغ شود که یکی از مشکلات ما همین بود و به خاطر کمبود امکانات مالی نمی‌توانستیم بیش از این تبلیغ کنیم.

حضور چهره تضمین فروش نیست

این کارگردان با اشاره به حضور شهاب حسینی در این اثر توضیح داد: حضور سوپر استار یا هر بازیگر خوب، توانمند و محبوب در فروش فیلم تاثیر دارد ولی این موضوع به تنهایی کافی نیست و خود فیلم هم باید خوب باشد. یعنی هرچند ممکن است عده‌ای به خاطر حضور یک چهره در یک فیلم به تماشای آن بنشینند اما اگر بعد از تماشای آن ناراضی از سینما خارج شوند، این تبلیغِ بد دهان به دهان می‌چرخد.

شهاب حسینی از افرادی که فیلمنامه خوبی در دست دارند هم حمایت می‌کند و باید توجه داشت که هر بازیگری حاضر نمی‌شود به مبلغ یک دهمی که در آثار قبلی خود دستمزد می‌گرفته در فیلم دیگری بازی کند وی افزود: حضور یک سوپر استار در یک فیلم در صورتی می‌تواند به فروش آن کمک کند که مردم درباره فیلم اطلاع داشته باشند یعنی تبلیغات درستی درباره آن صورت گرفته باشد. من فکر می‌کنم شهاب حسینی یکی از محبوب ترین بازیگران ایرانی است و می‌تواند به فروش فیلم کمک کند چراکه مردم وی را خیلی دوست دارند.

شهاب حسینی و حمایت از فیلم‌اولی‌ها

ارضی در ادامه با بیان اینکه در این سال‌ها شهاب حسینی به کارگردانان فیلم اولی کمک زیادی کرده است، عنوان کرد: آقای حسینی کلاً بسیار دلسوز سینما و عاشق این حرفه است و تمام وجودش را برای سینما گذاشته است. ایشان وقتی موقعیت و شرایط ما را می‌بینند و متوجه می‌شوند که عده‌ای در این شرایط خشن تولید و اکران زیر دست و پا له می‌شوند، سعی می‌کنند به این سینماگران کمک کنند، به ویژه اینکه در میان فیلم اولی‌ها این اتفاق بیشتر رخ می‌دهد و به دلایل مختلف زیر دست و پا له می‌شوند و آثار اکثر فیلمسازان اول در مرحله نهایی یعنی اکران دچار مشکل می‌شود.

این فیلمساز جوان افزود: در چنین شرایطی آقای حسینی به پروژه‌هایی که با سلایق فرهنگی و هنری‌اش همخوانی داشته باشد، کمک می‌کند و مورد حمایت قرار می‌دهند. برای مثال وقتی احساس می‌کند محتوای فیلم به گونه‌ای است که می‌شود در خارج از کشور آن را ارایه داد و به تبلیغش پرداخت، از این کار دریغ نمی‌کند و باعث می‌شود خارجی‌ها با آثار ما آشنا شوند و به نظر من این یک خدمت ۲ جانبه است. چرا که باعث می‌شود خارجی‌ها با سینمای مستقل ما بیشتر آشنا شوند و این یک لطف بزرگ است از سوی دیگر آقای حسینی به فیلمسازانی که آثار آن‌ها در ایران و در اکران با مشکل مواجه شده است.

وی ادامه داد: شهاب حسینی از افرادی که فیلمنامه خوبی در دست دارند هم حمایت می‌کند و باید توجه داشت که هر بازیگری حاضر نمی‌شود به مبلغ یک دهمی که در آثار قبلی خود دستمزد می‌گرفته است در فیلم دیگری بازی کند. به علاوه ایشان گاهی تهیه‌کنندگی و سرمایه‌گذاری آثار برخی از فیلم اولی‌ها را نیز به عهده می‌گیرند. بنابراین باید از چنین کسی تشکر کرد به نظرم اگر مقداری تحقیق کنیم متوجه می‌شویم که شهاب حسینی با قشر مظلوم سینما کار می‌کنند و قدردان این لطفش هستیم.