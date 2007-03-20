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۲۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۳۴

با محوریت موضوعات پیش روی جهان اسلام ؛

همایش بین المللی جهانی شدن در قاهره برگزار می شود

شورای عالی امور اسلامی مصر طی روزهای 7 تا 10 فروردین 86 ، همایشی را با محوریت موضوعات پیش روی جهان اسلام در سناریوی جهانی شدن ، در قاهره برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسلامی، این همایش بین المللی از متفکران، اندیشمندان و روحانیون 89 کشور جهان دعوت کرده تا موضوعاتی چون اسلام و دیگران، اسلام و گفتگوی بین تمدنها، تمدن اسلامی و گفتگوی بین تمدنها و مهمتر از همه خطرات جهانی شدن درباره هویت فرهنگی جهان اسلام را ، مورد بحث و بررسی قرار دهند.

چندین نفر از شخصیتهای برجسته، متفکران، وزرای اوقاف و امور اسلام، روسای سازمانهای اسلامی و متفکران جهان اسلام در این همایش 4 روزه شرکت می کنند.

یک نماینده از واتیکان نیز به نمایندگی کشورهای غیر اسلامی در این همایش شرکت خواهد کرد.

کد مطلب 462688

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