همایش بین المللی جهانی شدن در قاهره برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسلامی، این همایش بین المللی از متفکران، اندیشمندان و روحانیون 89 کشور جهان دعوت کرده تا موضوعاتی چون اسلام و دیگران، اسلام و گفتگوی بین تمدنها، تمدن اسلامی و گفتگوی بین تمدنها و مهمتر از همه خطرات جهانی شدن درباره هویت فرهنگی جهان اسلام را ، مورد بحث و بررسی قرار دهند.

چندین نفر از شخصیتهای برجسته، متفکران، وزرای اوقاف و امور اسلام، روسای سازمانهای اسلامی و متفکران جهان اسلام در این همایش 4 روزه شرکت می کنند.

یک نماینده از واتیکان نیز به نمایندگی کشورهای غیر اسلامی در این همایش شرکت خواهد کرد.