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۲۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۱۹

خالد مشعل:

توافق حماس و فتح برای حل مسائل امنیتی ضروری است

توافق حماس و فتح برای حل مسائل امنیتی ضروری است

رئیس دفتر سیاسی حماس با بیان اینکه مسئولیت برقراری امنیت در مناطق فلسطینی تنها به عهده وزیر کشور جدید نیست؛ بر ضرورت توافق حماس و فتح برای حل مسائل امنیتی مناطق فلسطینی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری فرانسه، "خالد مشعل" عصر روزگذشته درکنفرانس مطبوعاتی خود در دوحه - پایتخت قطر- تاکید کرد: مسئولیت پرونده امنیتی فلسطین فقط بردوش وزیرکشور جدید نخواهد بود.

وی همچنین برضرورت توافق فتح و حماس برای حل مسائل امنیتی موجود تاکید کرد.

رئیس دفترسیاسی حماس خاطرنشان کرد: بارسنگین ( برقراری مسائل امنیتی) هرگز فقط بردوش "هانی القواسمی" وزیر کشور جدید خواه از وزرای مستقل یا وابسته به فتح و حماس باشد، نخواهد بود.

"خالد مشعل" گفت: موفقیت ( فلسطینیان) به همکاری بین حماس و فتح و گروه های شرکت کننده در دولت و همچنین به همکاری بین تشکیلات خودگردان و دولت فلسطین بستگی دارد.

وی افزود: این پیروزی فقط به همکاری امنیتی خلاصه نمی شود، بلکه همکاری در مسائل سیاسی و مالی نیز درمحقق شدن این امر دخیل است .

"مشعل" دراین سخنان خود به انتخاب "محمد دحلان" به عنوان مشاورامنیت ملی فلسطین هیچ اشاره ای نکرد و درپاسخ به سوالی دراین باره گفت: مسئله امنیتی، پیچیده است، بنابراین باید برای بررسی این موضوع دقت لازم را به خرج داد.

رئیس دفترسیاسی حماس با اشاره به این موضوع که جنبش فتح نیز اقدام به تشکیل سازمانی امنیتی کرد، نسبت دادن مشکلات امنیتی موجود در مناطق فلسطینی را به نیروهای اجرایی که دولت سابق حماس آن را تشکیل داد، رد کرد.

"خالد مشعل" با اشاره به توافقنامه مکه مکرمه که 19 بهمن ( 8 فوریه )به امضای جنبش های فتح و حماس رسید، گفت: در نشست مکه جنبش حماس برضرورت تاسیس سازمان امنیتی مستقل به طوری که وابسته به فتح یا حماس نباشد و درواقع سازمانی ملی که برخاسته از ملت ( فلسطین) باشد ، تاکید کرد.

کد مطلب 462696

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