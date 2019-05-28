  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۷ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۳۰

انرژی مثبت ادغام رنو و فیات

سهام آسیایی به دنبال صعود بازار اروپایی رشد کرد

سهام آسیایی به دنبال صعود بازار اروپایی رشد کرد

سهام آسیایی درحالی رشد دیروز سهام اروپایی را دنبال کرد که نتیجه انتخابات پارلمانی اروپا، نگرانی‌ها در مورد مشکلات سیاسی این بلوک را کاهش داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز سه‌شنبه، سهام آسیایی درحالی رشد روز گذشته سهام اروپایی را دنبال کرد که نتیجه انتخابات پارلمانی اروپا، نگرانی‌ها در مورد مشکلات سیاسی این بلوک را کاهش داد و اخبار ادغام دو خودروساز بزرگ، باعث تقویت سهام خودروسازان شد، هرچند تداوم نگرانی‌های تجاری باعث شد سود سهام این منطقه محدود شود.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۰.۰۷ درصد رشد کرد، درحالی که ای‌مینی اس‌اندپی ۵۰۰ آمریکا، در ساعات اولیه معاملات آسیایی، ۰.۱۴ درصد رشد کرد و به ۲۸۳۵.۷۵ واحد رسید.

شاخص بورس نیکی ژاپن ۰.۴۳ درصد بالا آمد.

در چین، شاخص کامپوزیت شانگهای ۰.۵۷ درصد رشد کرد و هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۰.۳۸ درصد بالا آمد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۵۹ درصد رشد کرد، اما کوسپی کره‌جنوبی با افت اندک ۰.۰۵ درصدی روبرو شد.

سهام خودروسازان اروپایی پس از آن رشد کرد که خودروساز ایتالیایی-آمریکایی، فیات کرایسلر، تأیید کرد پیشنهاد ادغام خود با شرکت رنو را به این خودروساز فرانسوی ارائه کرده است. این ادغام می‌تواند سومین خودروساز بزرگ جهان را به وجود بیاورد.

رشد سهام خودروسازان به آسیا هم گسترش یافت. سهام میتسوبیشی ژاپن ۳.۱۷ درصد جهش کرد و نیسان موتور ۲.۱۱ درصد بالاتر رفت.

از سوی دیگر پس از این که در انتخابات پارلمانی اروپا، احزاب مدافع اتحادیه اروپا جایگاه محکمی پیدا کردند، شاخص پن‌یوروپین استاکس ۶۰۰ هم ۰.۲۲ درصد رشد کرد، تا حال‌وهوای مثبتی به بازارهای سهام داده شود.

در بازار ارز، شاخص دلار ۰.۱۴ درصد در برابر ارزهای مهم جهان رشد کرد و به ۹۷.۷۵۴ واحد رسید.

نرخ برابری دلار با ین ژاپن هم ۰.۰۵ درصد تقویت شد تا به ۱۰۹.۵۵ برسد.

کد مطلب 4627295

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها