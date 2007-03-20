رقابت ملی پوشان ایران از پنجم فروردین آغاز می شود

به گزارش خبرنگارمهر، تیم شنای کشورمان که بامداد یکشنبه ازطریق دبی عازم ملبورن استرالیا شد پس از سفری نسبتا طولانی عصر دیروز به وقت تهران وارد این کشورشد و از امروز تمرینات خود را زیرنظربهزاد مهدی خبازیان سرمربی تیم ملی آغاز کرد.



ملی پوشان شنای کشورمان طی روزهای آینده نیزتمرینات خود را بطورمنظم ادامه خواهند داد تا خود را برای رقابت با حریفان جهانی آماده کنند.



تیم شنای کشورمان درمسابقات جهانی استرالیا را محمد علیرضایی، محمد بیداریان، شاهین برادران و حمیدرضا مبرز تشکیل می دهند که در مواد شنای آزاد، کرال پشت، پروانه و قورباغه در استخر50 متر به رقابت خواهند پرداخت.



این مسابقات با حضور 173 کشورجهان از پنجم تا دوازدهم فروردین ماه برگزار خواهد شد و تیم شنای کشورمان از روز پنجم فروردین دراین مسابقات نماینده خواهد داشت.



پیکارهای شنای قهرمانی جهان از جمله مسابقات انتخابی المپیک 2008 چین به شمار می رود.