مایکروسافت تحریم هواوی را به ضرر آمریکا دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، پس از آنکه ۱۷۳ شرکت تجاری مختلف در آمریکا با ارسال نامهای سرگشاده خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواستار پایان جنگ تجاری با چین شدند، چند شرکت فناوری این کشور مانند مایکروسافت و جنرال الکتریک در مورد کنترلهای صادراتی که بر علیه برخی شرکتهای چینی مانند هواوی اعمال میشود، اظهار نگرانی کرده اند.
در این میان، مایکروسافت با ارسال نامهای خطاب به وزارت بازرگانی آمریکا هشدار داده که تحریمهای یادشده میتواند به انزوای آمریکا در حوزه همکاریهای تحقیقاتی بین المللی بینجامد و به منافع این کشور آسیب بزند. دولت آمریکا از مایکروسافت خواسته تا از فروش ویندوز برای نصب بر روی تولیدات هواوی خودداری کند. اما مایکروسافت فعلاً این درخواست را نپذیرفته است.
جنرال موتورز هم با صدور بیانیهای در این زمینه به همکاریهای این شرکت با هواوی در حوزههایی مانند هوش مصنوعی اشاره کرده و افزوده که تحریم هواوی میتواند به تحقیقات در حال انجام در این حوزه لطمه بزند.
در عین حال بنیاد خلاقیت و فناوری اطلاعات در امریکا هم هشدار داده که ممنوعیتهای صادراتی کاخ سفید بر علیه هواوی به کاهش درآمد صادراتی ۵۶ میلیارد دلاری و از دست رفتن ۷۴ هزار فرصت شغلی در پنج سال آینده منجر میشود.
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