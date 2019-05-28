صنایع دستی شهرستان دشتی تقویت و توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر سه‌شنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان دشتی با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب امسال را به نام «رونق تولید» نامگذاری کرده که ضرورت دارد مدیران توجه جدی به این موضوع داشته باشند.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات طرح‌های اقتصادی یکی از اهداف سفرهای روستایی است، افزود: در سال گذشته تعداد زیادی تسهیلات اشتغالزایی در سطح شهرستان پرداخت شده که تلاش داریم به صورت مستمر از این واحدها بازدید تا در جریان روند اجرایی آنها قرار بگیریم.

وی ادامه داد: انتظار داریم کارآفرینان و سرمایه گذاران نیز مجوزهای لازم برای راه اندازی طرح‌ها خود بگیرند و دستگاه‌های اجرایی نیز در خصوص صدور مجوزها همکاری لازم داشته باشند.

نادری با تاکید بر اینکه مدیران از همه ظرفیت در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی استفاده کنند، تصریح کرد: ادارات آب و برق ظرف یک هفته نسبت به رفع مشکل واحد تولیدی در روستای بحیری اقدام کنند.

وی خاطر نشان کرد: اداره امور عشایر همکاری لازم در خصوص آبرسانی به دامداران با جهاد کشاورزی داشته باشد.

فرماندار دشتی با بیان اینکه اینکه صنایع دستی شهرستان تقویت و توسعه یابد، گفت: یکی از ظرفیت‌های خوب شهرستان در حوزه صنایع دستی است که می‌طلبد میراث فرهنگی در راستای تقویت و توسعه آن اهتمام ویژه داشته باشد.

لازم به ذکر است در ابتدای این نشست فرماندار دشتی به اتفاق جمعی از مدیران از ده طرح اقتصادی در بخش مرکزی بازدید کرد.