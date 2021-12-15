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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۶:۱۸

فرماندار دشتی:

کشت‌های کم‌آب‌بر در شهرستان دشتی حمایت می‌شود

کشت‌های کم‌آب‌بر در شهرستان دشتی حمایت می‌شود

بوشهر- فرماندار دشتی با اشاره به حمایت از کشت‌های کم‌آب‌بر در این شهرستان گفت: نمایشگاه دائمی صنایع دستی در پارک موزه محمد خان راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان که به همت خانه نخبگان بسیج دانشگاه آزاد برگزار شد، اظهار داشت: در شهرستان دشتی طرح‌های اقتصادی خوبی صورت گرفته است و زمینه اشتغال افرادی فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه محور توسعه شهرستان کشاورزی است، افزود: یکی از ظرفیت‌های شهرستان در حوزه صنایع دستی است که نیازمند حمایت است.

نادری ادامه داد: حمایت از مشاغل خانگی اثرات مهمی در زندگی مردم و اقتصاد آنها دارد.

فرماندار دشتی گفت: پژوهش‌های دانشگاهی شهرستان در حوزه صنعت و کشاورزی و رفع مشکلات کارآفرینان باشد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط بحران آب و خشکسالی ضرورت دارد به سمت کشت‌های کم آب بر حرکت کنیم.

نادری اضافه کرد: ظرفیت‌های اشتغال هر روستا احصا شده و بر اساس این ظرفیت‌ها کار و برنامه ریزی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه از محصولات کارآفرینان حمایت می‌شود، گفت: نمایشگاه دائمی صنایع دستی در پارک موزه محمد خان دشتی راه اندازی می‌شود.

کد مطلب 5376460

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