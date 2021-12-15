به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان که به همت خانه نخبگان بسیج دانشگاه آزاد برگزار شد، اظهار داشت: در شهرستان دشتی طرح‌های اقتصادی خوبی صورت گرفته است و زمینه اشتغال افرادی فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه محور توسعه شهرستان کشاورزی است، افزود: یکی از ظرفیت‌های شهرستان در حوزه صنایع دستی است که نیازمند حمایت است.

نادری ادامه داد: حمایت از مشاغل خانگی اثرات مهمی در زندگی مردم و اقتصاد آنها دارد.

فرماندار دشتی گفت: پژوهش‌های دانشگاهی شهرستان در حوزه صنعت و کشاورزی و رفع مشکلات کارآفرینان باشد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط بحران آب و خشکسالی ضرورت دارد به سمت کشت‌های کم آب بر حرکت کنیم.

نادری اضافه کرد: ظرفیت‌های اشتغال هر روستا احصا شده و بر اساس این ظرفیت‌ها کار و برنامه ریزی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه از محصولات کارآفرینان حمایت می‌شود، گفت: نمایشگاه دائمی صنایع دستی در پارک موزه محمد خان دشتی راه اندازی می‌شود.