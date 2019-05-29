ساکنان دشت خاک بی آب مانده اند / مشکلی که ۳ ماه ادامه دارد

خبرگزاری مهر – گروه استانها: دشت خاک نام دهستانی در شهرستان زرند است، شغل اصلی مردم این منطقه کشاورزی، دامداری و کار در معادن شهرستان زرند است، همان طور که از نام این دهستان پیداست، دشت خاک یکی از مناطق کم آب استان کرمان محسوب میشود و با این وجود بخش عمدهای از آب موجود در این دهستان در بخش کشاورزی مصرف میشود.
هر چند که طی سالهای اخیر مردم به کشت محصولات کم آب بر، مانند زعفران روی آوردهاند اما در کنار کمبود منابع آبی در منطقه مزارع و کشتهایی که نیاز به مصرف زیاد آب دارند، بحران کم آبی در این منطقه را تشدید کرده است.
خشکسالی نوع زندگی روستاییان را تغییر داده است
یکی از کشاورزان دشت خاک به خبرنگار مهر میگوید: از مدتها قبل هشدار کاهش سطح آبهای زیر زمینی در منطقه صادر شده و به همین دلیل هم ما نوع کشت را تغییر دادیم اما همچنان خشکسالی مردم را با مشکل مواجه میکند.
محمد محسنی افزود: طی سالهای اخیر سطح زیر کشت بسیاری از محصولات کاهش یافته و مردم در برخی روستاها اشتغال خود را از دست دادهاند و به شهرهای بزرگ رفتهاند اما در حال حاضر در دشت خاک مردم از ابتدای سال جاری با مشکلات جدی برای تأمین آب شرب مواجه شدهاند.
طی سالهای اخیر سطح زیر کشت بسیاری از محصولات کاهش یافته و مردم در برخی روستاها اشتغال خود را از دست دادهاند
وی تصریح کرد: نزدیک سه ماه است مردم با افت شدید فشار آب شرب لوله کشی مواجه هستند و برای تأمین آب مجبوریم در ظروف پلاستیکی از مناطق دیگر آب شرب را تهیه کنیم.
زهرا عباسی دیگر ساکن این منطقه است که میگوید: مردم در ماه رمضان برای وضو هم آب ندارند در این ماه باید برای تأمین آب شرب مشقت داشته باشیم و بارها این مشکل را به مسئولان منتقل کردهایم اما همچنان این معضل حل نشده باقیمانده است.
وی میگوید: مردم با مشکل تأمین آب خوردن روبرو هستند و مشکلات بهداشتی هم بر آن افزوده شده است آیا اگر در شهر هم سه ماه مردم با لوله آب خالی مواجه شوند مسئولان در این مدت طولانی رفع مشکل را به تعویق میاندازند؟
بروکراسی اداری موجب تأخیر در رفع مشکل است
عباسی گفت: میشد این مشکل را در زمان اندکی حل کرد اما گویا در بروکراسی اداری بی آبی مردم فراموش شده است.
وی میگوید: در شهرک امام علی (ع) بیشترین مشکل وجود دارد و انتظار ما از مسئولان این است که وقتی مردم برای تأمین آب خوردن به زحمت میافتند طی چند روز مشکلات و موانع را رفع کنند نه اینکه نامه نگاریها و صدور مجوزها برای حفر چاه جدید و برداشت آب با تعلل مواجه شود.
احمد یکی دیگر از ساکنان این روستا است که از مسئولان و دستگاههای نظارتی استان کرمان میخواهد به این مشکل ورود کنند تا مشخص شود کار در چه بخشی به مشکل خورده و چرا حل نمیشود.
وی میگوید: با وجود بارندگیهای اخیر چون سالها با خشکسالی مواجه بودهایم سطح آب چاههای قدیمی آب شرب منطقه همچنان پایین است و نیاز به حفر چاه جدید داریم.
با وجود بارندگیهای اخیر چون سالها با خشکسالی مواجه بودهایم سطح آب چاههای قدیمی آب شرب منطقه همچنان پایین است و نیاز به حفر چاه جدید داریم
وی با اشاره به ماه رمضان و گرمای هوا گفت: در ماه رمضان انتظار میرفت مسئولان با هماهنگی بیشتر و همراهی با یکدیگر مشکل مردم را در اسرع وقت برطرف کنند.
یدالله ضیا الدینی، مدیر آب و فاضلاب روستایی زرند در خصوص آخرین وضعیت حل مشکل مردم این منطقه اظهار داشت: دشت خاک سه حلقه چاه دارد که در هر سه چاه آبدهی کم شده و به حداقل رسیده است.
وی بیان کرد: چندین حلقه چاه جدید حفر شده و آبدهی این چاهها مطلوب است و پیگیر حل مشکل تأمین برق این چاهها هستیم و امیدواریم به زودی با همکاری دستگاههای مربوط مشکل در اسرع وقت برطرف شود.
وی همچنین گفت: یکی دیگر از مشکلات برای اجرای این طرح و تأمین آب شرب مردم هماهنگی با اداره آبیاری است و در کمیسیونهای استان باید تخصیص آب انجام شود.
پروانه چاههای جدید به زودی صادر میشود
مدیر امور منابع آب زرند نیز بر همکاری این اداره برای رفع مشکل مردم دشت خاک تاکید کرد و بیان کرد: نامهای برای اداره برق صادر شده و پروانه چاه ارسال شده و پروانه تجهیز چاه نیز در حال انجام است و امیدواریم طی چند روز آینده مشکلات رفع شود.
سلطانی ابراز امیدواری کرد: کار تجهیز چاه به زودی انجام و کار برداشت از چاههای جدید آغاز شود.
مشکل موجود در دشت خاک بیشتر از اینکه ناشی از خشکسالی و کم آبی باشد برگرفته از بروکراسیهای کند اداری در صدور مجوزها بوده است
مشکل موجود در دشت خاک بیشتر از اینکه ناشی از خشکسالی و کم آبی باشد برگرفته از بروکراسیهای کند اداری در صدور مجوزها بوده است که نتیجه این تأخیر بی آبی مردم محروم منطقه از آب شرب مطلوب شده است.
هر چند زرند طی سال آبی جاری شاهد افزایش قابل توجه بارندگی بود بطوریکه، بارندگی تا ۸۰ درصد افزایش یافته است اما تنشهای آبی که طی سالهای اخیر در این شهرستان روی داده است منجر به افت شدید منابع آب زیر زمینی شده است، به دلیل عدم وجود رودخانه دائمی در این شهرستان و کمبود بارندگی مهمترین منبع تأمین آب شهرستان به خصوص در روستاها آبهای زیر زمینی است که متأسفانه به دلیل برداشتهای بی رویه منابع موجود هم اکنون سطح آب در اکثر دشتهای زرند افت محسوس یافته است بسیاری از چاهها و چشمهها خشک شدهاند.
بی آبی در این زرند موجود مهاجرت از روستاها به شهرها و خشک شدن برخی از باغها و مزارع شده است و این در حالی است که این شهرستان سومین سطح زیر کشت پسته در استان کرمان را نیز دارا میباشد.
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