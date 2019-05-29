تشکیل ۵۱۶ پرونده قاچاق کالا در سطح عرضه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، قاسمی به ارائه آمار فروردین ماه امسال در امر مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه در سراسر کشور پرداخت و اظهار داشت: طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه از سال گذشته به طور همزمان در سراسر کشور کلید خورد و ادامه این طرح در فروردین ماه امسال نیز انجام شد.

مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت، با تاکید بر حساسیت موجود در حوزه سطح عرضه، افزود: کارشناسان این سازمان و بازرسان مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها با بهره گیری از تمام ظرفیت و امکانات موجود به اجرای این طرح پرداختند.

وی با بیان این مطلب که در پی اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه و حمایت همزمان از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان داخلی، در این بازه زمانی، تعداد ۲۸ هزار و ۵۲۸ مورد واحد خرد و کلان در سطح عرضه بازرسی انجام شده است، افزود: در این بازدیدها، تعداد ۵۱۶ مورد پرونده تخلف به ارزش بیش از ۱۳۳ میلیارد ریال تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال شد.

این مقام مسئول می گوید: طی این مدت، استان تهران با بیش از ۵ هزار مورد بازرسی و استان البرز با ۷۸ مورد تشکیل پرونده و بیش از ۱۱۱ میلیارد ریال ارزش کالای قاچاق مکشوفه، همچنان بالاترین آمار را در بین استانها بخود اختصاص داده اند.

وی تاکید کرد: بیشترین ارزش ریالی کالاهای قاچاق مکشوفه به ترتیب مرتبط به لباس و متفرعات آن با ۱۲۰ میلیارد ریال، مواد خوراکی و محصولات صنایع غذایی با ۳ میلیارد و لوازم آرایشی و بهداشتی با ۲ میلیارد ریال بوده است.

قاسمی، عزم سازمان حمایت برای مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه را جدی دانست و تاکید کرد: تلاش مجموعه دست‌اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا هدفمند کردن مبارزه و جلوگیری از ایجاد زحمت برای مردم و مصرف‌کنندگان است و بر این اساس طرح مذکور هدفمند، مستمر و به لحاظ اولویت ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، سازمان حمایت به عنوان دستگاه نظارتی حاکمیتی در حوزه نظارت بر بازار تلاش دارد این طرح در جهت شفاف سازی بازار برای مصرف کننده و بهبود زمینه عرضه کالاهای داخلی و عدم فروش اقلام قاچاق و با هدف حمایت از سرمایه ملی و تولیدات داخلی انجام پذیرد.

قاسمی در پایان خاطر نشان کرد: تمامی اقدامات با هدف حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه، جلوگیری از فعالیت سودجویان و رونق اقتصادی در کشور انجام می شود و امیدواریم هموطنان در سال رونق تولید، در صورت مشاهده و یا مواجهه با هرگونه تخلف در حوزه قاچاق در سطح عرضه با انعکاس اخبار و گزارش های خود به سامانه ۱۲۴ خدمتگزاران خود در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها را یاری رسانند.