به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رادیو اقتصاد، ندا مصطفوی، مدیرکل تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در برنامه «هشت‌صبح» با اشاره به اهمیت نظارت بر سکوهای فروش آنلاین طلا و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت این پلتفرم‌ها، اظهار داشت: با راه‌اندازی «سامانه ناظر»، امکان رصد سیستمی فعالیت پلتفرم‌ها، موجودی لحظه‌ای و تعهدات آن‌ها فراهم شده است.

مصطفوی تصریح کرد: از طریق این سامانه، بانک مرکزی بر خرید و فروش طلا نظارت مستقیم دارد. اطلاعات مربوط به میزان طلای تحویلی، موجودی و تراکنش‌ها از مسیر شبکه بانکی بررسی می‌شود تا با کنترل دقیق «خالی‌فروشی» طلا، از تخلفات احتمالی جلوگیری شود. در واقع با اتصال پلتفرم‌های فروش به سامانه ناظر، تناسب میان موجودی فیزیکی طلا و میزان تعهدات فروشندگان به صورت سیستمی رصد می‌شود.

وی درباره متولیان این طرح گفت: بانک مرکزی متولی اصلی سامانه است و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به عنوان ناظر اصلی عمل می‌کند. نظارت بر این کسب‌وکارها در کارگروهی ذیل «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» با حضور ضابطین انتظامی از جمله پلیس فتا و پلیس امنیت صورت می‌گیرد. مصطفوی یادآور شد که عملیاتی شدن کامل این سامانه منوط به طی تشریفات فنی اتصال سکوها به سامانه ناظر است که از طریق ستاد مذکور قابل پیگیری است.

این مقام مسئول افزود: پس از تصویب مقررات، طلاهای موجود باید مطابق استانداردهای تعیین‌شده استانداردسازی شوند. سامانه ناظر که به سامانه جامع تجارت متصل است، اصالت فاکتورها را بررسی کرده و با اتصال به خزانه بانک مرکزی، تراکنش خریداران را پایش می‌کند. وی درباره قیمت‌گذاری نیز گفت: با راه‌اندازی کامل سامانه و انعطاف‌پذیری سیستم، به نتیجه منسجمی برای تعیین قیمت‌ها در پلتفرم‌ها خواهیم رسید.

مصطفوی با اشاره به زیرساخت‌های نظارتی، خاطرنشان کرد که نظارت بر بازار طلا ضروری است و اکنون کارگروه مربوطه با حضور اصناف و دستگاه‌های مرتبط، نظارت خود را آغاز کرده است. وی همچنین به متقاضیان توصیه کرد که پیش از خرید، اعتبار پلتفرم‌ها را در سایت «اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» و سامانه «ایرانیان اصناف» ارزیابی کنند. متقاضیان باید با کلیک روی نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد)، از رشته فعالیت مجاز پلتفرم اطمینان حاصل کنند.

وی «خالی‌فروشی» یا فروش طلا بیش از موجودی فیزیکی را مهم‌ترین چالش این حوزه دانست و تأکید کرد که در صورت خرید از سایت‌های دارای ای‌نماد، امکان ثبت شکایت و پیگیری تراکنش‌ها برای خریداران فراهم است. در نهایت، سامانه بانک مرکزی تدابیر لازم برای احراز هویت خریدار و فروشنده و اطمینان از وجود پشتوانه کافی برای معاملات را پیش‌بینی کرده است.