حسن قشقاوی در گفتگو با خبرنگار مهر با دفاع از عملکرد هیئت‌های نظارت بر انتخابات در رباط‌کریم و بهارستان اظهار کرد: در هیچ‌یک از جلسات شهرستانی، استانی و مرکزی درباره صلاحیت هیچ فردی دخالت یا اعمال نظر نکرده‌ام.

وی افزود: اولویت من در انتخاب اعضای هیئت‌های نظارت این بوده است که افراد تحت تأثیر سکه، وعده‌ووعید یا مسائل مالی قرار نگیرند.

نماینده مردم رباط‌کریم، بهارستان و پرند در مجلس با اشاره به نقش اصلانی و فیض‌اللهی در هیئت‌های نظارت تأکید کرد: اگر یک سند مستند ارائه شود که نشان دهد در این دوره رد یا تأیید صلاحیت افراد بر اساس مسائل مالی صورت گرفته است، مسئولیت این اظهارات را می‌پذیرم و استعفا خواهم داد.