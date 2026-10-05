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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

قشقاوی: یک سند تخلف مالی در هیئت‌های نظارت ارائه کنید، استعفا می‌دهم

قشقاوی: یک سند تخلف مالی در هیئت‌های نظارت ارائه کنید، استعفا می‌دهم

رباط‌کریم- نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس گفت: اگر حتی یک سند معتبر درباره تأثیر مسائل مالی بر رد یا تأیید صلاحیت افراد در هیئت‌های نظارت ارائه شود، از مسئولیت خود استعفا می دهم.

حسن قشقاوی در گفتگو با خبرنگار مهر با دفاع از عملکرد هیئت‌های نظارت بر انتخابات در رباط‌کریم و بهارستان اظهار کرد: در هیچ‌یک از جلسات شهرستانی، استانی و مرکزی درباره صلاحیت هیچ فردی دخالت یا اعمال نظر نکرده‌ام.

وی افزود: اولویت من در انتخاب اعضای هیئت‌های نظارت این بوده است که افراد تحت تأثیر سکه، وعده‌ووعید یا مسائل مالی قرار نگیرند.

نماینده مردم رباط‌کریم، بهارستان و پرند در مجلس با اشاره به نقش اصلانی و فیض‌اللهی در هیئت‌های نظارت تأکید کرد: اگر یک سند مستند ارائه شود که نشان دهد در این دوره رد یا تأیید صلاحیت افراد بر اساس مسائل مالی صورت گرفته است، مسئولیت این اظهارات را می‌پذیرم و استعفا خواهم داد.

کد مطلب 6968309

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