حسن خلق بهترین عامل برای ایجاد محبت بین زن و شوهر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ناصر رفیعی بعد از ظهر چهارشنبه در سخنرانی خود که در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد، در تفسیر آیه ۳۹ سوره انبیا بیان کرد: از آیه ۳۹ به بعد چندین آیه خطاب به مشرکان، منافقان و کفار آمده است که شامل تهدید، سوال و دلداری به پیامبر (ص) میشود.
وی با بیان اینکه خداوند در آیه ۳۹ سوره انبیا به تهدید کفار میپردازد و میفرماید که اگر کفار بدانند که نمیتوانند جلوی آتش جهنم را بگیرند و کسی آنها را یاری نمیکند دست به گناه نمیزنند، گفت: خداوند در قرآن میفرماید که قیامت یکمرتبه میآید و به گونهای است که شما بهت زده میشوید و ما به شما مهلت نمیدهیم که آن را به تأخیر بیندازید.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به دلداری خداوند به پیغمبر (ص) در سوره انبیا افزود: خداوند خطاب به پیامبر (ص) میفرمایند که اگر تورا مسخره میکنند پیغمبران قبل تو را هم به سخره گرفتند و بنابراین گرفتار عذاب شدند.
وی بیان کرد: خداوند در سوره انبیا به طرح ۲ سوال از مشرکان میپردازد یکی اینکه میگوید که پیامبر به آنها بگو که چه کسی از شما محافظت میکند و سوال دیگر اینکه این بتهایی که برایشان وقت میگذارید میتوانند برای شما کاری انجام دهند زیرا این بتهایی که شما میپرسید از جانب خدا هم یاری نخواهند شد زیرا بت هستند.
حجت الاسلام رفیعی گفت: قرآن کریم به پیامبر (ص) میفرماید که خودت را اذیت نکن زیرا اینها گوش نمیدهند و انسان کر چیزی نمیشنود بنابراین صبر کن آن روز که عذاب بیاید همه پشیمان میشوند.
وی اظهار کرد: خداوند میفرمایند که به مشرکان بگو که روز قیامت چیزی به نام میزان داریم که تمام اعمال مردم در آن وزن میشود و به هیچکس نیز ظلم نخواهد شد.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی ضمن بیان اینکه میزان به معنای سنجش و ترازو است، افزود: چهار نوع میزان داریم که یکی میزان در عالم هستی است و خداوند در سوره الرحمن میفرماید که این عالم روی میزان است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از انواع میزان این است که چیزی که میخواهید به مردم بفروشید از میزان استفاده کنید و قرآن در این زمینه میفرماید که کم فروشی نکنید.
حجت الاسلام رفیعی یکی دیگر از انواع میزان را در روز قیامت عنوان کرد و افزود: یکی دیگر از انواع میزان در عالم دین است که قرآن در این زمینه میفرماید که هر پیامبری که فرستادیم هم کتاب و هم میزان به او دادیم.
وی میزان را در روز قیامت را به معنای حق و عدل دانست و افزود: اعمال ناقص در قیامت با اعمال کامل امیرالمؤمنین (ع) و اهل بیت (س) سنجیده میشود.
این استاد حوزه و دانشگاه در تبیین اعمالی که پرونده اعمال نیک انسان را سنگین میکند، افزود: حسن خلق یکی از این اعمال است و ماه رمضان فرصت مناسبی برای تمرین عبادت و حسن خلق است.
وی با بیان اینکه برخی از زنان از اخلاق بد مردان در منزل گله دارند، افزود: حسن خلق بهترین عاملی است که زن و مرد را در زندگی به یکدیگر وصل میکند.
حجت الاسلام رفیعی گفت: توحید و درود بر پیغمبر (ص) و آل ایشان از دیگر اعمالی است که پرونده اعمال نیک انسان را سنگین میکند.
وی با بیان اینکه حق الناس پرونده اعمال نیک انسان را سبک میکند، افزود: پیغمبر (ص) فرمودند که مفلس واقعی کسی است که با وجود اعمال خوب خود، حق الناس به گردن دارد.
این کارشناس مسائل دینی ادامه داد: اگر در زندگی حق الناس دارید که آن را نمیشناسید حتماً رد مظالم بدهید.
وی بیان کرد: از دیگر اعمالی که پرونده اعمال نیک انسان را سبک میکند زیباتر بودن ظاهر نسبت به باطن و حسادت است که باید از آنها جلوگیری کرد تا بتوان به سعادت رسید.
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