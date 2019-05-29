به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، اقتصاددانان بلومبرگ، دن هنسون و تام اورلیک، هشدار دادند آتش جنگ تجاری که شعله آن همین حالا هم بالا گرفته است، هنوز جای بدتر شدن دارد. به عنوان مثال این تعرفه‌ها می‌توانند بسط پیدا کرده و کل تجارت بین آمریکا و چین را شامل شوند. در چنین سناریویی که بیشترین میزان تأثیر منفی آن در سال ۲۰۲۱ خواهد بود، تولید ناخالص داخلی جهان ۶۰۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.

حتی بدون جنگ تجاری، تولیدات چین و آمریکا ظرف ۲ سال آینده، به ترتیب ۰.۵ و ۰.۲ درصد کاهش می‌یافت و تولید جهانی هم ۰.۳ درصد کمتر می‌شد.

هرچند تا به این لحظه این جنگ تجاری ادامه داشته است و دو طرف هیچ تمایلی ندارند که در این جنگ تسلیم شوند. درحالی که رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرده است که موقعیت آمریکا در برابر چین بسیار خوب است، پکن هم اعلام کرده که چندین اقدام متقابل در نظر دارد که هنوز آنها را اجرایی نکرده و تاکید دارد که از منافع خود عقب‌نشینی نمی‌کند.

افزایش تنش‌ها می‌تواند به معنای وضع تعرفه ۲۵ درصدی به کل واردات و صادرات ۲ طرف باشد که در این سناریو تولید ناخالص داخلی جهان ۰.۵ درصد و تولید ناخالص آمریکا و چین به ترتیب ۰.۵ درصد و ۰.۸ درصد افت خواهند کرد.

بازارهای مالی که همین حالا هم به جنگ تجاری آمریکا و چین حساس هستند، در بدترین سناریو، با کابوس سقوط ۱۰ درصدی سهام روبرو خواهند شد، که در نهایت به مصرف و سرمایه‌گذاری آسیب می‌زند. این منجر به افت ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی جهانی خواهد شد و تولیدات آمریکا و چین را هم به ترتیب، ۰.۷ درصد و ۰.۹ درصد کاهش خواهد داد.