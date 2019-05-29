به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی عصر چهارشنبه در بازدید از یکی از نشریات بوشهر اظهار داشت: تقویت ارتباط فعالان سیاسی استان با معاونت سیاسی استانداری بوشهر باید با جدیت دنبال شود.
وی اضافه کرد: دفتر کار بنده به روی فعالان سیاسی و اجتماعی استان همواره گشوده است و معمولاً در برقراری ارتباط با کنشگران سیاسی، اجتماعی و رسانهای استان پیش قدم بوده ام.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر یکی از اولویتها را بازدید از دفاتر نشریات و رسانهها عنوان کرد و افزود: ارتباط با رسانهها و فعالان سیاسی را به عنوان یک برنامه مهم در دستور کار داریم.
وی از رسانهها به عنوان چشم بیدار جامعه یاد کرد و ادامه داد: هر چقدر که بیشتر در معرض رسانهها قرار بگیریم به همان نسبت میتوانیم از بازخورد عملکرد خویش در جامعه بیشتر مطلع شویم.
خورشیدی به تلاش دشمنان برای ترویج حس ناامیدی در سطح جامعه اشاره کرد و گفت: رسانهها نقش مهمی در مقابله با این اقدامات دشمنان و ایجاد حس امید و نشاط در سطح جامعه دارند.
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