به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی غروب پنجشنبه در حاشیه مراسم افتتاح مجموعه ورزشی پیامبر اعظم (ص) قم در گفتگو با خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار داشت: بهره‌برداری طرح‌های همانند مجموعه ورزشی پیامبر اعظم (ص) می‌تواند در زمینه ورزش همگانی و همچنین ورزش قهرمانی و در راستای توسعه نشاط اجتماعی در جامعه نقش مهمی داشته باشد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته برای افتتاح ۵۰۰ طرح ورزشی در سراسر کشور برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفت، افزود: وزارت ورزش و جوانان این تعداد را افزایش داده و ۷۰۰ طرح را در سال ۹۷ آماده بهره برداری و در اختیار مردم قرار داده است.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: واگذاری طرح‌های نیمه تمام ورزشی در سراسر کشور و بخش خصوصی یکی از اهداف وزارت ورزش و جوانان است و ما در این زمینه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به دنبال واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی هستیم.

سلطانی فر گفت: مجموعه ورزشی پیامبر اعظم (ص) در منطقه کم برخوردار دروازه ری قم توانست بخشی از کمبودهای زیرساختی ورزش را در این منطقه جبران کند.

وی با بیان اینکه مجموعه ورزشی پیامبر اعظم (ص) دارای بخش‌هایی از جمله سالن چند منظوره، سالن ورزش باستانی و همچنین استخر سرپوشیده است، افزود: این مجموعه به دلیل داشتن استانداردهای بالا قابلیت برگزاری رویدادهای بین المللی و ملی را دارد و امیدواریم بتوانیم در آینده‌ای نزدیک میزبان مسابقات بین‌المللی در این مجموعه باشیم.