به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، چهارمین مرحله جذب نیروی امریه سربازی در وزارت ارتباطات از روز شنبه ۱۱ خرداد ماه آغاز می‌شود.

افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترا قابلیت شرکت در این مرحله از جذب را دارا هستند و با توجه به نیازمندی‌های پرسنلی ستاد و دستگاه‌های تابعه وزارت ارتباطات، رشته‌های تحصیلی حقوق، اقتصاد، علوم اجتماعی، مخابرات، کامپیوتر، فناوری اطلاعات، امنیت فضای سایبری، مهندسی برق، بیوانفورماتیک در مقاطع فوق، در این مرحله از فراخوان نیروهای امریه جذب می‌شوند.

وزارت ارتباطات از میان فارغ التحصیلان واجد شرایط در رشته‌های فوق نیروهای امریه سربازی را انتخاب می‌کند.

متقاضیان می‌توانند همه مراحل ثبت نام، ارزیابی، پیگیری و پایش را از طریق سامانه مستقر در سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال کنند.

افراد متقاضی می‌توانند برای ثبت نام از ساعت ۱۰ صبح ۱۱ خرداد ماه تا ۱۲ ظهر ۱۸ خرداد اقدام کنند.

کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعه به این لینک ممکن است.