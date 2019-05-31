«معامله قرن» به رسمیت شناخت اسرائیل است/ ضرورت مقاومت مسلمانان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان همزمان با روز قدس و به میزبانی مصلای سمنان ضمن اشاره به طرح معامله قرن به معنای ایجاد امپراتوری اسرائیل از نیل تا فرات، بیان کرد: «معامله قرن» به رسمیت شناخت اسرائیل است و از سوی دیگر استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکایی‌ها قصد منزوی کردن بیش از پیش فلسطینیان را دارند.

وی با اشاره به تداوم عداوت استکبار جهانی با مسلمانان، تاکید کرد: دشمنان درصددند تا با اجرایی کردن این طرح، رژیم صهیونیستی را صاحب‌خانه و مردم مظلوم فلسطین را به دوردست منتقل کنند لذا مسلمانان باید اهل مقاومت باشند، بپا خیزند و نگذارند که استکبار جهانی و در سایه آن صهیونیسم به اهداف شوم خود برسد.

«معامله قرن» خلاف شرع، عرف و ضد بشریت

امام جمعه سمنان با بیان اینکه «معامله قرن» خلاف شرع، عرف و ضد بشریت است، ابراز داشت: ما معتقدیم که طرح سازش آمریکایی، خائنانه محسوب می‌شود که تازگی هم ندارد و از دیرباز آمریکا و اسرائیل به دنبال آن بوده و هستند.

آیت الله شاهچراغی از بین رفتن رژیم صهیونیستی و ماندگاری فلسطین را پیام روز قدس دانست و افزود: پیام مردم ایران و مسلمانان جهان که امروز همه‌گیر و فراگیر شد این است که مسلمانان تا نابودی اسرائیل پای کار هستند و مقاومت می‌کنند.

وی با بیان اینکه مقاومت مسلمانان در برابر دشمنان اسلام ضرورت دارد، بیان کرد: حضور پرشور به مردم ستمدیده فلسطین نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی رفتنی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز فرمودند، عمر چندانی از آنها باقی نمانده است.

امام خمینی (ره) مظهر بصیرت

عضو خبرگان رهبری مطرح کردن طرح معامله قرن از سوی آمریکا را محکوم کرد و تاکید داشت: این طرح‌های سازش‌کارانه و خائنانه باید با ایستادگی ملت مسلمان در جای جای منطقه و جهان نابود شود.

آیت الله شاهچراغی در دومین بخش از سخنان خود به شخصیت والای امام خمینی (ره) پرداخت و ضمن تاکید بر ضرورت برگزاری با شکوه سالروز ارتحال ایشان در سطح استان سمنان، گفت: امام (ره) مظهر بصیرت بودند و امروز باید ایشان را به جوانان بشناسانیم.

وی خواستار حضور پرشور مردم و مسئولان در مراسم نیمه خرداد ماه شد و بیان کرد: مسئولان باید در مجالس ارتحال امام و آیین‌های دشمن‌کش حضور پررنگی داشته باشند و مردم نیز این روز را گرامی بدارند و به خصوص نقش جوانان در آن پررنگ تر باشد.