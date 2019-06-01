ارتباط داروهای سوزش معده با نارسایی قلبی و سرطان معده

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه واشنگتن دریافتند مصرف طولانی مدت داروهای موسوم به PPI (بازدارنده های پمپ پروتون) که معمولاً برای درمان سوزش معده، زخم معده و ریفلاکس اسید معده تجویز می شود، منجر به موارد مرگبار بیماری قلبی-عروقی، بیماری مزمن کلیوی و سرطان دستگاه گوارش فوقانی می شود.

همچنین این محققان دریافتند بروز این خطرات با طول مدت مصرف این داروها مرتبط است.

در این مطالعه، محققان گزارش پزشکی شرکت کنندگان را از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ بررسی کردند. از بین شرکت کنندگان، ۱۵۷,۶۲۵ مرد در رده سنی ۶۵ سال به بالا داروی PPI دریافت می کردند و برای ۵۶,۸۴۲ نفر دیگر، گروه دیگری از داروهای متوقف کننده اسید موسوم به مسدودکننده های H2 تجویز شده بود. این بیماران که در مجموع ۲۱۴,۴۶۷ نفر بودند به مدت ۱۰ سال تحت نظر بودند.

محققان متوجه شدند ریسک مرگ در گروه PPI در مقایسه با گروه H2، 17 درصد بیشتر بود.

همچنین محققان پی بردند ۱۵ درصد از مصرف کنندگان PPI به دلیل بیماری قلبی، ۴ درصد به دلیل بیماری مزمن کلیوی، و ۲ درصد به خاطر سرطان معده جان شان را از دست دادند.

«زیاد العلی»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «مصرف داروهای PPI در طول ماه ها یا سال ها ایمن نیست و حال ما تصویر واضحی از مشکلات سلامت مرتبط با مصرف طولانی مدت PPI داریم.»