به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع شرایط موافقت با خروج نیرو به سایر دستگاه‌های اجرایی به صورت ماموریت بدون حفظ پست سازمانی و انتقال دائم را اعلام کرده است.

طبق اطلاعیه موافقت با ماموریت با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق از مبدا امکان‌پذیر نیست. همچنین موافقت با خروج نیرو به صورت انتقال دائم یا ماموریت بدون حفظ پست سازمانی به شرط عدم نیاز واقعی قابل پیگیری است و به میزان ساعت موظف نیروی خروجی، از سرجمع ساعت حق‌التدریس تخصیصی به استان‌ها کسر خواهد شد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: «با توجه به معطل ماندن مکاتبات واصله از دفتر امور مجلس حوزه ستادی وزارت متبوع، مقتضی است در اسرع وقت هرگونه اقدام اعم از موافقت، عدم موافقت و نتیجه آخرین وضعیت اقدام به عمل آمده از روند اداری و مالی افراد ذینفع، راساً به دفتر امور مجلس و مرجع پیگیر منعکس شود. بدیهی است عواقب مسئولیت عدم پاسخگویی به موقع به مکاتبات مذکور، متوجه آن اداره کل است.»