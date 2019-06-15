محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، تحریم پتروشیمیها را شوی سیاسی آمریکا علیه ایران خواند و گفت: آمریکاییها تلاش داشتند در فضایی که موضوع مذاکره با ایران مطرح میشود بتوانند با تحریم پتروشیمیها از ایران امتیازات جدیدی بگیرند.
وی ادبیات آمریکا را ادبیات جاهلانه خواند و افزود: آمریکا از یک سو خواهان مذاکره است و از سوی دیگر دعوا میکند، هر کسی مدل رفتار سیاسی رئیسجمهور فعلی آمریکا را کشف کند باید جایزه نوبل دریافت کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دولت آمریکا از یک سو رؤسای جمهور چند کشور را بسیج کرده تا بین ایران و آمریکا واسطه گری کنند، از سوی دیگر پتروشیمیها را تحریم کرد و این اقدام تعجب آور بود.
تحریم پتروشیمیها گام جدیدی نیست
پورابراهیمی با بیان اینکه تمام شرکتهای اقتصادی ایران، سال گذشته با اعمال تحریمهای ارزی، تحریم اقتصادی شدند و نقل و انتقالات ارزی برای همه شرکتهای ایران دچار مشکل شد، گفت: بنابراین پتروشیمیها نیز از سال گذشته با مشکل نقل و انتقال ارز مواجه بودند و تحریم پتروشیمیها گام جدیدی نیست.
وی اظهار داشت: پتروشیمیها شرکتهای خصوصی هستند و ساز و کارهای خود را برای فروش پیدا کردند لذا تحریم برای آنها تأثیری ندارد. تحریم پتروشیمیها، جنگ روانی اقتصادی بود تا بر رفتار جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات تأثیر بگذارند.
تحریم علیه ایران بی خاصیت شده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تحریم پتروشیمیها تأثیری بر اقتصاد ایران ندارد و تحریمها در حال حاضر در اقتصاد ایران به مرحلهای رسیده است که عملاً بی خاصیت شده است، افزود: زیرا آمریکاییها همه توان خود را برای تحریم اقتصاد ایران به کار بستهاند و عملاًً تحریم جدیدی وجود ندارد.
پور ابراهیمی اظهار داشت: پس از تحریم پتروشیمیها شاخصهای بورس را مورد بررسی قرار دادیم، بر اساس شاخصهای بورس نهتنها سهام پتروشیمیها منفی نشده است بلکه سهام برخی از شرکتهایش مثبت شده است.
وی اضافه کرد: این شاخصهای اقتصادی نشان میدهد که بازار سرمایه حساسیتی به تحریمهای جدید ندارد، پیش از این هر زمانی که آمریکا جنگ روانی به راه انداخت تأثیر آن در بازار سرمایه دیده میشد اما این بار بازار سرمایه واکنشی به اقدامات آمریکا نداشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: هیچ چیزی تحت عنوان تحریمهای جدید بر اقتصاد ایران تأثیر گذار نیست و بازار سرمایه اعتنایی به تحریمها و تهدیدهای جدید آمریکا ندارد.
پورابراهیمی گفت: وزیر خزانه داری آمریکا و مشاور ارشد اوباما در گزارشی اعلام کردند، تحریمهای جدید علیه ایران هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران ندارد، اقتصاد ایران با تحریمهای قبلی خواسته یا ناخواسته انطباق پیدا کرده است و این انطباق باعث میشود از گردنه تحریمها عبور کند و در آینده نیز تحریم بر اقتصاد ایران تأثیرگذار نباشد و اگر جمهوری اسلامی از گردنه تحریمها عبور کند دیگر آمریکایی ها با ابزار اقتصادی نمی توانند علیه جمهوری اسلامی ایران اقدامی انجام دهند.
آمریکا توانایی یک روز جنگ با ایران را ندارد
وی با بیان اینکه ادبیاتی که آمریکاییها پس از موضع گیری جدید شورای عالی امنیت ملی در قبال برجام داشتند تهدید به جنگ نظامی بود در حالی که ادبیات جنگ نظامی مدتهاست که در دنیا منسوخ شده است، اظهار داشت: آمریکاییها توانایی یک روز جنگ نظامی با جمهوری اسلامی ایران را ندارند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از موضع اقتدار حرکت میکند و کاهش نرخ ارز در بازار نشان دهنده موضع اقتدار جمهوری اسلامی است.
پورابراهیمی تأکید کرد: ما از گردنه تحریمها عبور کردیم البته روزهای سختی را پیش رو داریم و باید اقتصاد کشور را با کارآمدی اداره کنیم که این موضوع ربطی به تحریمها و دشمنیهای آمریکا ندارد.
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