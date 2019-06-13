به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، محموله‌های ورودی به مجتمع بندرگاهی لس‌انجلس و لانگ بیچ، که مرکز شماره یک تجارت دریایی آمریکا با چین هستند، در ماه می ۶.۳ درصد کاهش یافت که نشان می‌دهد تنش‌های تجاری باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی شده است.

صادرات آمریکا از بندر کالیفرنیا، که شلوغ‌ترین بندر صادراتی این کشور است هم در ماه می ۷.۴ درصد افت کرد.

سال گذشته، شرکت‌های آمریکایی، از خرده‌فروشان گرفته تا تولیدکنندگان، قبل از وضع تعرفه‌های آمریکا و چین به کالاهای یکدیگر، کالاهای مورد نیاز خود را در انبارها روی هم انباشته کردند.

افت صادرات و واردات در ماه می، درحالی اتفاق می‌افتد که معمولاً واردکنندگان در این زمان از سال، شروع به افزایش واردات خود برای فصل زمستان و تعطیلات آن می‌کنند.

ماریو کوردرو، مدیر اجرایی بندر لانگ بیچ، که واردات آن ۱۹.۵ درصد نسبت به سال ۲۰۱۸ افت کرده است، گفت: بالا رفتن تعرفه‌ها باعث شده است که خرده‌فروشان کالاهای مورد نیاز خود را قبل از این سفارش دهند، و با پر بودن انبارها، شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی با کاهش تقاضا روبرو شده‌اند. (افت واردات این بندر، رشد واردات بندر بزرگ‌تر لس‌انجلس را خنثی کرد و روی هم رفته، واردات این دو بندر بزرگ ۶.۳ درصد افت کرد.)