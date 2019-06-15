به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای طرح کارورزی ویژه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، به استناد ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه، دولت برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی‌کار جوان، این گروه از فعالان اقتصادی را در صورت جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف خواهد کرد.

بر همین اساس دولت در اواخر اردیبهشت ماه، آئین نامه اجرایی طرح کارورزی فارغ التحصیلان را در هیأت وزیران تصویب کرد که این آئین نامه از سوی معاون اول رئیس جمهور جهت اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی ابلاغ شد.

شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت دار و نحوه تأمین هزینه، از مهمترین سرفصل‌های این آئین نامه محسوب می‌شوند.

در این آئین نامه، کارورز به فرد بیکار فارغ التحصیلی اطلاق می‌شود که دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و کمتر از ۳۵ سال سن باشد.

دوره کارورزی حداکثر دو سال است که در این مدت فرد کارورز به کسب تجربه و فراگیری مهارت یا ارتقای آن در کارگاه مشغول است.

بر اساس آئین نامه اجرایی طرح کارورزی ویژه دانش آموختگان جویای کار، فرد متقاضی ابتدا باید نسبت به ثبت نام در سامانه کارورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کند.

در صورت تأیید شرایط کارورز از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرد به کارگاه یا کارفرمای متقاضی جذب نیروی کار معرفی می‌شود.

کارفرمایان و کارآفرینان متقاضی جذب نیروی کار فارغ التحصیل باید تقاضای خود را در سامانه کارورزی وزارت کار اعلام کنند.

کارفرمایان و کارآفرینان پس از اعلام نیاز و جذب کارورز، مشروط بر حفظ نیروی کار موجود، مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما خواهند شد که اعمال معافیت حداکثر به مدت ۲ سال از تاریخ شروع به کارورزی منوط به ارسال فهرست بیمه و پرداخت حق بیمه سهم کارورز خواهد بود.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در سطوح استانی و ملی، گزارش سه ماهه میزان معافیت و تعداد کارورزان مشمول معافیت را جهت نظارت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کند تا پس از تأیید به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مکلف شده است اعتبار مورد نیاز برای اجرای آئین نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کند تا در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی اعتبارات مربوط در سقف بودجه مصوب به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.