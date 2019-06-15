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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۱۷

مرکز خدمات شاتل موبایل با مشترکین تماس می‌گیرد

مرکز خدمات شاتل موبایل با مشترکین تماس می‌گیرد

شاتل موبایل از راه اندازی روش ارتباطی جدیدی برای تسهیل ارتباط با مشترکین خود خبر داد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شاتل موبایل، از این پس تمامی مشترکین سیم‌کارت‌های این اپراتور می‌توانند حرف انگلیسی C را به شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ پیامک کنند تا کارشناسان مرکز تماس شبانه‌روزی شاتل موبایل در اسرع وقت با آن‌ها تماس گرفته و مشکلات و سوالات ایشان را بررسی کند.

براساس این گزارش، مشترکین شاتل موبایل برای ارتباط با کارشناسان پشتیبانی مشتریان این اپراتور، علاوه بر روش مذکور می‌توانند از طریق سایر روش‌های ارتباطی متنوع نظیر شماره‌گیری ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰، گفتگوی آنلاین (چت) در وب‌سایت، ارسال ایمیل به آدرس CS@shatelmobile.ir ، تکمیل فرم مربوطه در صفحه تماس با ما، تکمیل فرم «صدای مشتری» در پایین صفحات وب‌سایت و مدیریت حساب اینترنتی و همچنین طرح سوالات خود از طریق حساب‌های رسمی شاتل موبایل در شبکه‌های اجتماعی اقدام کنند.

کد مطلب 4640701

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