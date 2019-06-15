تمرینات فولاد خوزستان امروز آغاز می شود/ تمدید با ۲ بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام سرمربی جدید تیم فوتبال فولاد خوزستان عصر دیروز وارد اهواز شد و مورد استقبال رضایی مدیرعامل باشگاه و ایمان مبعلی قرار گرفت.

نکونام روز گذشته با حضور در باشگاه فولاد خوزستان از امکانات این باشگاه و همچنین ورزشگاه شهدای فولاد بازدید کرد. وی همچنین از نزدیک نظاره‌گر تمرین تیم فوتبال زیر ۱۳ سال باشگاه فولاد بود.

قرار است اولین جلسه تمرینی تیم فوتبال فولاد خوزستان امروز در اهواز برگزار شود. فولادی‌ها پس از سه یا چهار روز تمرین در اهواز، برای برپایی اردویی ۱۰ روزه راهی شهرکرد خواهند شد.

همچنین فولاد خوزستان در ادامه فعالیت های خود در بازار نقل و انتقالات لیگ برتر، قرارداد ایوب والی کاپیتان و مدافع خود را برای مدت یک فصل دیگر تمدید کرد تا این بازیکن بی حاشیه و موثر برای فولاد فصل نوزدهم هم این تیم را همراهی کن.

والی در فصل گذشته بیش از دو هزار و ۲۲۵ دقیقه برای تیم فولاد به میدان رفته بود.

روز گذشته همچنین میثم دورقی مدافع فصل گذشته فولاد پس از مذاکره با مسئولان باشگاه، قرارداد خود را با فولاد برای لیگ نوزدهم نیز تمدید کرد.

دورقی در لیگ هجدهم، یک هزار و ۸۱۶ دقیقه برای تیم فولاد خوزستان به میدان رفت.

فولاد پیش از این نیز شهاب گردان، عباس بوعذار، آبشک، شنانی، قاسم‌نژاد و نامداری را برای فصل نوزدهم به خدمت گرفته بود و با هدایتیان و بیت سعید تمدید کرده بود.