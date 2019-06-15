شرکت ۴۹ هزار نفر در کاردانی نظام جدید/ فردا آخرین مهلت ثبت نام

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به مصوبه ۲۶ اسفند ۹۷ شورای سنجش و پذیرش دانشجو و نظر به تغییر نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش به نظام ۳-۳-۶، کلیه متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته در آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی سال ۱۳۹۸ می‌توانند تا ۲۶ خرداد در این آزمون ثبت نام کنند.

وی افزود: دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته همزمان با ثبت نام در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org از روز یکشنبه ۱۹ خرداد منتشر شده است. ثبت نام و انتخاب رشته در این آزمون، در یک مرحله از طریق سایت سنجش انجام می‌شود.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: تا صبح امروز شنبه ۲۵ خرداد تعداد ۴۹ هزار و ۸۹۵ نفر در این دوره‌ها ثبت نام و نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: پذیرش در رشته‌های امتحانی دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی سال ۱۳۹۸ در ۹ رشته امتحانی الکتروتکنیک، کامپیوتر، مکانیک خودرو، تأسیسات مکانیکی، نقشه کشی معماری، حسابداری، تربیت بدنی، گرافیک و صنایع غذایی «با آزمون» صورت می‌گیرد و آزمون این رشته‌ها در روز جمعه ۱۱ مرداد ۹۸ برگزار خواهد شد.

توکلی افزود: همچنین پذیرش در ۳۰ رشته امتحانی معدن، ناوبری، الکترونیک و مخابرات دریایی، مکانیک موتورهای دریایی، امور اداری، تربیت کودک، مدیریت خانواده، طراحی و دوخت، هنرهای تجسمی - نقاشی، امور دامی، الکترونیک، امور زراعی و باغی، ساخت و تولید، ماشین‌های کشاورزی، صنایع فلزی، موسیقی، صنایع چوب و مبلمان، هتلداری و گردشگری، چاپ، حمل و نقل، ساختمان، مکاترونیک، صنایع شیمیایی، پویانمایی، صنایع نساجی، فتوگرافیک، متالورژی، معماری داخلی، سرامیک و صنایع دستی صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است.

وی گفت: متقاضیان این رشته‌های امتحانی در این مرحله، فقط باید ثبت‌نام و انتخاب رشته کنند و آزمون برای این دسته از داوطلبان برگزار نخواهد شد و ملاک پذیرش آنان معدل کل دیپلم خواهد بود.

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به میزان ظرفیت پذیرش در دوره های کاردانی نظام جدید گفت: ظرفیت پذیرش این دوره ها ۲۵۵ هزار و ۶۰۸ است.

به گزارش مهر، بر اساس مصوبه ۲۶ اسفند ۹۷ شورای سنجش و پذیرش دانشجو و نظر به تغییر نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش به نظام ۳-۳-۶، دانش‌آموزان و یا فارغ‌التحصیلان شاخه تحصیلی نظری مجاز به ثبت‌نام در این آزمون هستند.

این داوطلبان ضمن داشتن شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام توجه داشته باشند که فقط مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی کاردانی ناپیوسته هستند و معدل آنها در مقایسه با داوطلبان شاخه تحصیلی فنی و حرفه‌ای و کاردانش در رشته‌هایی که پذیرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی صورت می‌گیرد تراز خواهد شد.