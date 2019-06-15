به گزارش خبرنگار مهر، رمان جدید محمود دولتآبادی با نام «بیرون در» بهتازگی توسط نشر چشمه به چاپ دوم رسیده است. این کتاب که چاپ اولش در سیودومین نمایشگاه کتاب تهران عرضه شد، بهتازگی و طی روزهای گذشته با چاپ دوم در بازار نشر حضور پید کرده است.
دولتآبادی نگارش این رمان را دیماه سال ۹۷ به پایان رسانده است.
رمان یا در واقع داستان بلند «بیرون در» داستان زندگی زنی به نام آفاق است که در مقطع ۳۵ سالگی او و شلوغیهای پیروزی انقلاب روایت میشود. در روزهایی که داستان آفاق تعریف میشود، تهران شلوغ، تاریک و مخوف است.
داستان کتاب درباره جستجویی است که آفاق در پی مردی که یکبار آنهم به مدتی کوتاه دیده است، انجام میدهد. او در تمام مدت جستجو در پی علت همان ملاقات و مشاهده کوتاه است...
در قسمتی از این کتاب میخوانیم:
شامی که مادر تهیه دیده بود در سکوت فضای مکدّر صرف شد. و یک عبارت _ یک سوال ثقیل _ در زبان مادر گیر کرده بود، پرسشی درباره آن دو کارتن، در واقع آن دو تا جعبه که سنگینیشان دمی از روی مغز زن برداشته نمیشد. بارها خواسته بود بپرسد و این بار با حرارت بیشتر که راستش… آن قند و شکرها، «آن جعبهها؟!» اما نپرسیده بود و حالا هم نپرسید، گرچه این حق را داشت که بپرسد چرا باز هم گذاشتند اینجا بماند؟ آخر او هم شنیده بود تکه _پارههایی از آنچه در همکف رد و بدل شده بود، بین آن آقای مهندس و آفاق. دستکم این را توانسته بود بفهمد که آنها در همچو موضوعی حرف میزنند و اگر اهمیت نمیداشت چنان جدی در شد _ ناشدش حرف زده نمیشد. این مهمانها… رفتوآمد این مهمانها هم کم عجیب نبود و رفتارشان. کم حرف زدند و از همان اندک ناگفتنشان دانسته میشد که از شهرهای دور آمدهاند. سر رسیدن آقامهندس هم فقط آفاق را از کوره بهدر نبرده بود، بلکه باعث خشم ملوک هم شده بود آن ناخوانده وارد شدنش. هرچه باشد وقتی مهمان تو خانه آدم نشسته _ هرکه خواه باشد _ کسی سرزده و بیخبر وارد نمیشود. کاری که آن شخص _یسنا _ کرده بود و ملوک میدانست در این باب هم نمیتواند با آفاق بگو-مگو کند. فقط سفره را که بر میچید با خودش لُند لُند کرد که چهقدر شام درست کرده است. آفاق اینجا بود که به حرف آمد و گفت که میبرد برای پاپا. پایا دیگر که بود؟ آفاق برخاست و قابلمه را آورد از آشپزخانه و غذا را انتخاب کرد گذاشت توی قابلمه، درِ قابلمه را بست و گذاشت سرد بشود بعد بگذاردش توی یخچال برای فردا.
چاپ دوم این کتاب با ۱۴۳ صفحه و قیمت ۳۰ هزار تومان عرضه شده است. چاپ اول این کتاب با شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده بود.
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