برگزاری دومین جشنواره مجسمه های برفی و یخی در پیست اسکی توچال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای تجسمی، مجموعه تفریحی ورزشی تله کابین توچال با همکاری اداره کل هنرهای تجسمی، دومین جشنواره مجسمه های برفی و یخی را برگزار می کند.

پیست اسکی توچال ایستگاه ۷ تله کابین، پنجشنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ میزبان دومین جشنواره مجسمه های برفی و یخی در سه بخش اساتید، دانشجویان و رقابتی خواهد بود.

بخش هنرمندان، اساتید و دانشجویان این جشنواره توسط اداره کل هنرهای تجسمی انتخاب و معرفی شدند و قسمت رقابتی طی فراخوانی از سوی مجموعه تفریحی ورزشی تله کابین توچال برگزیده شده اند.

داوران این رویداد هنری، نرگس حریریان، رضا قره باغی و کوروش گلناری در مراسم اختتامیه ظهر جمعه ۳۱ خرداد ماه در محل پیست اسکی توچال ایستگاه ۷ تله کابین برترین های دومین جشنواره مجسمه های برفی و یخی را معرفی خواهند کرد و جوایزی از یک تا سه میلیون تومان به نفرات اول تا سوم اهدا خواهد شد.

علاقه مندان به شرکت در این جشنواره می توانند تا ساعت ۲۴ یکشنبه ۲۶ خرداد ماه با شماره تلفن ۲۴۸۷۵۰۰۰ داخلی ۲۴۰ و یا ۰۹۱۲۰۴۷۲۳۳۸ خانم قنبری تماس بگیرند.

دومین جشنواره مجسمه های برفی و یخی توسط مجموعه تفریحی ورزشی تله کابین توچال با همکاری اداره کل هنرهای تجسمی در پیست اسکی توچال، ایستگاه ۷ تله کابین، پنجشنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.