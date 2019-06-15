لایحه مقابله با پدیده فروش پایان نامه تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت با اشاره به مصوبات مهم روز چهارشنبه اعضای هیئت دولت در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: تصویب لایحه مقابله با پدیده فروش پایان نامه و مقالات دانشگاهی، از دیگر مصوبات اثرگذار و قابل ذکر جلسه چهارشنبه دولت به شمار می‌رود که افراد سودجو، آن را تبدیل به کسب و کار غیراخلاقی برای خود کرده اند.

وی افزود: طرح این موضوع در دولت سبب تصویب آیین نامه‌ای شد که بر اساس آن دانشگاه‌ها، تمهیداتی جدی برای مقابله با این پدیده نامبارک اجرایی کنند. از جمله این تمهیدات می‌توان به تشکیل کمیته‌های تشخیص اشاره کرد که با بررسی مدارک، اگر به این دریافت برسند که مدرکی حاصل از تقلب پایان نامه و فعالیت علمی جعلی بوده آن را باطل اعلام کنند.

همچنین دانشگاه‌ها مکلف شدند متن پایان نامه‌ها را ۵ سال پس از تاریخ دفاع بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر کنند.

سخنگوی دولت گفت: این آیین نامه می‌تواند خواست گسترده اساتید فرهیخته و زحمت کش دانشگاهی را برآورده نموده و به نزاهت و اخلاقی کردن بیشتر فعالیت‌های علمی منجر شود. به نظر می‌رسد ضروری است که هیئت‌های ممیزه دانشگاه‌های کشور سختگیری بیشتری در خصوص پذیرش پایان نامه‌ها و مقاله‌های دانشگاهی برای ارتقا اعمال کنند تا انشالله در آینده شاهد این پدیده نامیمون نباشیم.

سخنگوی دولت در ادامه این پست خود در فضای مجازی به پیگیری برنامه مدیریت سبزاشاره کرد و افزود: پیگیری اجرای برنامه مدیریت سبز از دیگر موارد مهم مطرح شده در جلسه هیات دولت بود. آیین نامه اجرایی مدیریت سبز در راستای برنامه پنجم توسعه و کمک به بهبود وضعیت محیط زیست کشور است که به تصویب هیات دولت رسید. متاسفانه چالش‌های سال‌های گذشته به دلیل فقدان دوراندیشی و نداشتن سیاست گذاری‌های معطوف به محیط زیست سبب شده سال‌های سال فشار زیادی بر آب و خاک وارد شود.

ربیعی اضافه کرد: همچنین توزیع صنایع نه بر اساس مطالعات زیست محیطی بلکه بر اثر فشارهای سیاسی صورت گرفته است. هرکس زور، قدرت چانه زنی و جوسازی بیشتری داشت سرمایه گذاری‌های صنعتی را به سمت منطقه خود سوق داده است.

وی گفت: کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی‌هایی ایجاد شد که حتی آب اشامیدنی منطقه نیز را در تحدید قرار داده است. از همین رو دولت بر مبنای برنامه‌ها و ملاحظات زیست محیطی خود که در اصول برنامه‌های دولت یازدهم و دوازدهم تبیین شده بر اجرای این برنامه تاکید دارد و آن را دنبال می‌کند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: ما نیاز داریم در طولانی مدت با نگرش جامع و کامل، برنامه‌های محیط زیستی خصوصاً مدیریت مصرف آب و بازیافت را دنبال کنیم، لذا در این مسیر نیازمند همکاری دستگاه‌ها و نهادهای عمومی هستیم. در این میان نقش رسانه‌ها در فرهنگ سازی و نهادینه کردن رفتاری این امر، از جامعه تا خانواده قابل ملاحظه و چشمگیر است.