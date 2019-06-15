انتشار فراخوان جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، فراخوان دهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان که از ۲۷ تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ در قالب ۲ بخش مسابقه و ویژه (نمایش کودکان و نوجوانان) برگزار می‌شود، منتشر شد.

این جشنواره توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر لاهیجان با مشارکت اداره کل هنرهای نمایشی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با شعار «ارتقای فرهنگ شهروندی» از ۲۷ تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ در شهر لاهیجان برگزار خواهد شد.

دهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان در ۲ بخش مسابقه و ویژه (نمایش کودکان و نوجوانان) برگزار می‌شود.

آثار بخش مسابقه از میان نمایش‌های خیابانی متقاضی با اولویت محورهای مورد تاکید جشنواره انتخاب می‌شود. این بخش رقابتی و سقف پذیرش آثار در آن ۱۲ نمایش است. آثار این بخش نباید پیش از این در هیچ جشنواره رقابتی در گستره سراسری شرکت کرده باشند. متقاضیان شرکت در این بخش باید لوح فشرده حاوی فایل تصویری و مدارک مورد نیاز را در مهلت مقرر به دبیرخانه جشنواره شهروند لاهیجان ارسال کنند.

ستاد برگزاری جشنواره برای سومین سال پذیرای نمایش‌های تولید شده در قالب آثار زنده و عروسکی در بخش ویژه (نمایش کودکان و نوجوانان) می‌شود. علاقه‌مندان به شرکت در این بخش می‌توانند آثار خود را با موضوعات مناسب این گروه سنی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. سقف پذیرش آثار در این بخش ۴ اثر است و به صورت غیررقابتی برگزار می‌شود اما به انتخاب تماشاگران به تعدادی از برگزیدگان این بخش جوایزی اهدا خواهد شد.

موضوعات مورد توجه در دهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان به این شرح است: شهروند و رونق تولید، شهروند و فرهنگ ایثار و شهادت، شهروند و آگاهی از حقوق شهروندی، شهروند و آسیب‌های اجتماعی، شهروند و ترویج کتاب و کتاب‌خوانی، شهروند و حقوق کودک و نوجوان، شهروند و محیط زیست (چالش‌ها، مخاطرات، راهکارها)، شهروند و مشارکت مسئولانه در صرفه‌جویی منابع انرژی، حفظ فضای سبز، اموال عمومی، مدیریت زباله و پسماند، ترافیک و…، شهروند و حمایت از تولیدات داخلی (با رویکرد ویژه به چای ایرانی.)

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر خیابانی شهروند ۷ مرداد ۱۳۹۸، زمان اعلام فهرست آثار برگزیده ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ و زمان برگزاری جشنواره از ۲۷ تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ است.

دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر خیابانی شهروند در لاهیجان، خیابان امام خمینی (ره)، انتهای پارک بعثت (باغ ملی)، جنب انجمن خوشنویسان واقع شده است و از طریق تلفن ۴۲۲۴۵۰۵۴ (با کد ۰۱۳) و آدرس http://shahrvand-lahijan.ir نیز می‌توان با آن در ارتباط بود.