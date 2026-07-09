برگزاری مسابقه عکاسی «شب‌ های مقاومت» در لاهیجان

ابراهیم رامین فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لاهیجان با همکاری کانون بسیج رسانه لاهیجان و همزمان با حماسه حضور شبانه مردم در خیابان‌ ها و میادین برای حمایت از ایران اسلامی و جبهه مقاومت، مسابقه عکاسی «شب‌ های مقاومت» را برگزار می‌کند.

وی در ادامه افزود: این رویداد فرهنگی و هنری با هدف ثبت و ماندگار کردن جلوه‌ های حضور مردمی، روحیه همبستگی و حمایت از آرمان‌ های رهبر شهید و جبهه مقاومت برگزار می‌شود و از تمامی عکاسان حرفه‌ای و علاقه‌مندان به هنر عکاسی دعوت شده است تا آثار خود را به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند.

رامین فر با بیان اینکه موضوع این مسابقه «ثبت جلوه‌های حضور مردم در تجمعات شبانه میادین» است، تصریح کرد: آثار در دو بخش «عکاسی با دوربین» و «عکاسی با تلفن همراه» پذیرفته می‌شود و هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر پنج اثر در هر بخش به مسابقه ارسال کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان ادامه داد: آخرین مهلت ارسال آثار ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ تعیین شده و شرکت‌کنندگان باید تصاویر خود را به صورت فایل اصلی از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۳۹۱۱۶۷۹۳۳ ارسال کنند.

وی تصریح کرد: پس از پایان مهلت ارسال آثار، تصاویر توسط هیئت داوران مورد ارزیابی قرار گرفته و در مراسمی از صاحبان آثار برگزیده با اهدای لوح تقدیر و جوایز تجلیل خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان در پایان ابراز امیدواری کرد این مسابقه بتواند بخشی از شور، همدلی و حضور حماسی مردم شهرستان را در قالب هنر عکاسی برای آیندگان به یادگار بگذارد.