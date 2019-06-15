۴ دلیل تاخیر در ترخیص در کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، تفاهمنامه همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران، امروز شنبه ۲۵ خرداد ۹۸ با هدف تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای نمونه برداری و اعمال نظارتهای کیفی بر کالاهای مشمول استاندارد اجباری، تجدید امضا شد.
این تفاهمنامه پس از انجام تغییراتی نسبت به تفاهمنامه قبلی، امروز طی نشستی با حضور مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران و نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تمدید شد.
بر اساس این تفاهمنامه که نسخه اولیه آن اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بین گمرک و سازمان ملی استاندارد ایران، امضا شده بود، طرفین متعهد به انجام اقدامات لازم برای روانسازی تشریفات گمرکی کالاهای وارداتی و صادراتی و همچنین اعمال کنترلها و بازرسیهای لازم جهت رعایت استانداردهای اجباری شدهاند که این اقدامات با انجام تغییراتی متناسب با شرایط فعلی، ادامه خواهد یافت.
مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران در این مراسم گفت: در راستای تسهیل تجارت فرامرزی، قوانین و تکالیفی برای گمرک و سایر سازمانهای حاکمیتی در نظر گرفته شده است که با مدیریت هماهنگ مرزی و مدیریت واحد تجارت فرامرزی سبب تسهیل و تسریع در فرآیند ترخیص کالا شده می شود و ما باید سعی کنیم با انجام هماهنگیهای بیشتر در فرآیند ترخیص کالا، زمان صدور مجوزها را کوتاهتر نماییم.
وی افزود: برای تسهیل و تسریع در ترخیص کالا، کنترلهای ملموس، فیزیکی و مزاحم باید به کنترلهای غیرملموس، غیرفیریکی و غیرمزاحم تبدیل شود و گمرک نیز با بهرهگیری بیشتراز دستگاههای پیشرفته الکترونیکی نظیر ایکسری و گاماری باید به این سمت حرکت می کند.
میراشرفی تصریح کرد: درخصوص تسریع در صدور مجوزها و ترخیص سریع کالا باید شرایطی فراهم شود تا پیشاظهاری قبل از واردات کالا انجام و کنترلهای قبل از ورود کالا صورت گیرد تا در زمان ترخیص کالا توقف کالا زیاد نباشد.
رئیس کل گمرک ایران تأکید کرد: عمده این کنترلها را باید قبل از ورود کالا، با هماهنگی بین سازمانهای دخیل در امر تجارت انجام داد.
وی گفت: با تجدید امضای تفاهمنامه همکاری بین گمرک و سازمان ملی استاندارد، مشکلات آن قسمتی که مربوط به قوانین داخلی است با هماهنگی صورت گرفته تا حدودی رفع خواهد شد، اما یک سری عوامل خارجی وجود دارد که متأثر از تحریمهای ظالمانه است.
میراشرفی با اشاره به معطلی ترخیص کالا افزود: بخشی از این معطلی، ناشی از تأمین ارز، انتقال ارز، انتقال اسناد مالکیت از فروشنده به خریدار و اسعار نرخ ارز است.
وی اظهارداشت: در حال حاضر با هماهنگیها و اقدامات صورت گرفته، تشریفات صادرات کالا در فرآیند گمرک ظرف چند ساعت و تشریفات واردات پس از اظهار و در صورت تکمیل بودن اسناد یک روزه انجام میشود.
همچنین نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این مراسم، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تفاهمنامه گمرک و استاندارد با تغییراتی تجدید امضاء شده است تا شاهد همکاری بیشتر این دو سازمان و تسریع در صدور مجوزهای مرتبط با ترخیص کالا باشیم.
وی افزود: این تفاهمنامه که با سازمانهای مختلف نیز منعقد شده است، میتواند در سرعت بخشیدن به فرآیند ترخیص کالا کمک کند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرد: با هماهنگیها و همکاریهای صورت گرفته، شاخصهای تجارت فرامرزی که از مؤلفههای مهم کسب و کار است، ۴۵ رتبه بهبود یافته و به رتبه ۱۱۶ رسید.
وی گفت: در شاخص تجارت فرامرزی زمان، هزینه و تعداد اسناد مورد بررسی قرار میگیرد و با هماهنگی دستگاههای مرتبط با تجارت، چه نظارتی و چه عملیاتی توانستهایم این رتبه را ارتقا دهیم.
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