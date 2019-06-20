نقش فرقه منافقین در تحریمها علیه ملت ایران

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: شبکه راشاتودی در گزارشی به نقش آفرینی فرقه ضاله منافقین در بهانه تراشی «دونالد ترامپ» برای خروج از توافق هسته ای ایران پرداخت و از ادامه دشمنی های این گروه تروریستی در سایه حمایت های دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

توافق هسته ای ایران مخالفان شناخته شده ای دارد؛ اصلی ترین آنها «دونالد ترامپ» است که در مبارزات انتخاباتی خود وعده داد در صورت انتخاب شدن به ریاست جمهوری آمریکا از این توافق خارج می شود. یکی دیگر از این مخالفان، گروه تروریستی معاند جمهوری اسلامی ایران موسوم به «سازمان مجاهدین خلق» [سازمان منافقین] است، اما این دو چه ارتباطی باهم دارند؟ گزارش رسانه ها حاکی است که ترامپ برای خروج از برجام، اطلاعاتی را که از سوی این گروه تروریستی منتشر شده، پایه و اساس تصمیم گیری خود قرار داده است.

خبرگزاری راشاتودی در مطلبی که با عنوان «نقش سازمان مجاهدین در خروج آمریکا از برجام» منتشر کرده آورده است: ترامپ پس از انتخاب به ریاست جمهوری آمریکا بر اساس «اسناد موثق» و قابل اعتماد خود مدعی شد دلایل کافی در راستای متقاعد شدن برای خروج از توافق هسته ای با ایران به دست آورده و با این ادعا، از برجام خارج شد تا آمریکا به عنوان کشوری عهدشکن شناخته شود.

این در حالی است که هیچ اقدام مغایر با توافقنامه از سوی ایران سرنزد و همانطور که آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها تایید کرد ایران کمال همکاری را با این سازمان داشت. در نهایت آمریکا مدعی شد که ایران از مزایای توافق هسته ای از جمله تعلیق تحریم‌ها استفاده می‌کند تا به جای بهره رساندن به مردم، درآمدهای خود را صرف امور دفاعی و بازیگری منطقه‌ای کند.

زمانی که گزارشگران واشنگتن پست از کاخ سفید پرسیدند منابعی که ترامپ برای این ادعاها به آنها استناد می‌کنند، چه هستند؟ در پاسخ گزارشی چند صفحه‌ای از فردی به نام «حشمت علوی» در مورد اقدامات ایران دریافت کردند. علوی که به تازگی حساب کاربری اش به دلیل جعلی بودن از توییتر حذف شد، طی سال‌های اخیر مقاله‌های بی شماری در رسانه های انگلیسی زبان مانند فوربس، هیل، العربیه و غیره منتشر کرده و به عنوان یک فعال سیاسی ایرانی خواهان به اصطلاح «عدالت اجتماعی» در ایران شده بود.

مشکل اصلی اینجا است که اساساً فردی به نام «حشمت علوی» وجود خارجی ندارد. پایگاه خبری اینترسپت در گزارشی فاش کرده است که این حساب کاربری توسط گروه اپوزیسیون خارج نشین موسوم به «مجاهدین خلق» ایجاد شده است. منبع این گزارش «حسن حیرانی» از اعضای سابق این سازمان تروریستی است که تایید می‌کند اعضای منافقین که اکنون با حمایت آمریکا در آلبانی به سر می‌برند، گردانندگان حساب کاربری علوی هستند.

بر این اساس شاخه سیاسی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت» در طول سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بیش از ۶۰ مقاله با این اسم جعلی در «فوربس» که یک رسانه آمریکایی است، منتشر کرده و سران کاخ سفید با استناد به آنها، علیه ایران موضع‌گیری کرده‌اند. این شاخه که مقرش در پاریس است سال هاست به تبلیغات علیه ایران پرداخته و با تکیه بر دشمنی با ایران و لابی‌های گسترده خود توانست از فهرست گروه‌های تروریستی واشنگتن خارج شود.

این در حالی است که چند سال پیشتر از این تاریخ، وزارت خارجه آمریکا هشدار داده بود این سازمان تروریستی توانایی حمله به اهدافی در اروپا، خاورمیانه و حتی آمریکا و کانادا را دارد. پژوهش دیگری که در سال ۱۹۹۴ از سوی کنگره آمریکا انجام شده نشان می‌دهد این سازمان در داخل ایران منفور بوده و به هیچ وجه دموکراتیک نیست. بر این اساس این گروه تروریستی از هیچ اقدامی برای مبارزه با حکومت ایران فروگذار نکرده و دست به هر جنایتی می‌زند.

حتی ادعای شاخه سیاسی منافقین در پاریس مبنی بر جدا بودن راه آنها از شاخه نظامی این سازمان از سوی پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) رد شده است. نتایج تحقیقات اف بی آی در سال ۲۰۰۴ ثابت می‌کند که شورای ملی مقاومت به هیچ وجه سازمانی جدا نبوده و همواره با شاخه نظامی این سازمان در ارتباط تنگاتنگ بوده و هست. با این حال پس از حمله آمریکا به عراق گروه‌های حامی این سازمان تلاش خود را برای خارج کردن نام آن از فهرست گروه‌های تروریستی آغاز کردند.

بر اساس این گزارش گروه منافقین در عمل نشان داده است که به هر کاری دست می‌زند تا حکومت جمهوری اسلامی را تضعیف کند. بر خلاف آنچه که «مریم رجوی» سرکرده این فرقه می‌گوید رویکرد هسته مرکزی این سازمان مارکسیستی به هیچ عنوان دموکراتیک نبوده و تمامی اعضا ملزم به حرف شنوی محض از سرکرده آن هستند در غیر اینصورت به شدیدترین نحو مجازات می‌شوند.

در هر حال، با مشخص شدن اینکه اساساً «حشمت علوی» وجود خارجی نداشته و پشت پرده آن منافقین هستند و با توجه به استفاده دستگاه‌های پروپاگاندای صهیونیستی و آمریکایی می‌توان به رابطه مستقیم بین منافقین با تحریم‌های آمریکا علیه مردم ایران پی برد. بعید است اگر کاخ سفید و رسانه‌های اقماری‌اش از فیک بودن هویت علوی بی اطلاع باشند و یا استنادهایشان به مطالب ذکر شده، بی دلیل بوده باشد.

این فرقه سیاسی از زمانی که برای جلب حمایت صدام، اقدام به همکاری نظامی با دیکتاتور عراق و حتی تدارک حمله نظامی به ایران کرد، ماهیت واقعی خود را به نمایش گذاشت. این رویکرد ضدایرانی منافقین که در طول دو دهه اخیر منشاء بسیاری از دشمنی های غرب با ایران بوده، در موضوع برجام نیز بیشترین آثار مخرب را برجا گذاشته و با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های شدیدتر، توافق هسته ای را در معرض خطر فروپاشی قرار داده است. با این حال از آنجا که منافقین هنوز به هدف اصلی خود که ضربه زدن به نظام ایران است، دست نیافته اند، باید منتظر ادامه تلاش آنها برای تضعیف بیشتر این کشور و خوش خدمتی‌های بیشتر به اربابان آمریکای و اسرائیلی شان ماند.

نکته دیگر بازگشت مجدد حساب توییتری علوی به این شبکه اجتماعی است. این حساب توییتری بیش از ۳۰ هزار دنبال کننده دارد که در میان آن‌ها روزنامه نگاران و کارمندان اندیشکده‌های محافظه کار غربی هم دیده می‌شوند. به نظر می‌رسد گردانندگان پشت پرده گروهک‌هایی مانند منافقین در عزم خود برای دشمنی با ایران همچنان مصمم هستند. این حساب کاربری که به طور مرتب مقالات و هشتگ‌هایی را در ستایش از مریم رجوی، سرکرده گروهک منافقین، و تصاویری از گردهمایی‌ها و برنامه‌های مرتبط با منافقین منتشر می‌کند، بار دیگر به صحنه بازگشته تا خوراک تبلیغاتی ترامپ و اطرافیانش را برای توجیه تصمیمات نابخردانه شان در قبال ایران فراهم کند.