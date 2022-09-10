آلبانی مدعی حمله سایبری دوباره به این کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «ادی راما» نخست وزیر آلبانی که کشورش میزبان گروهک تروریستی منافقین است، امروز شنبه از طریق شبکه‌ های اجتماعی بدون ارائه هرگونه سند و مدرکی ادعا کرد که همان مهاجم (هکر) به آلبانی حمله‌ سایبری دیگری انجام داده است!

نخست وزیر آلبانی در این خصوص مدعی شد: شب گذشته سامانه مدیریت اطلاعات (TIMS) توسط همان مهاجم که توسط کشورهای دوست و متحد آلبانی مشخص و محکوم شد، بار دیگر هدف حمله سایبری قرار گرفت. با متحدان خود هر روز بدون وقفه تلاش می‌ کنیم تا سامانه‌ های دیجیتال‌ مان را غیرقابل نفوذ بسازیم.

گفتنی است که این کشور پیشتر ادعا کرده بود که هدف حمله سایبری از سوی ایران قرار گرفته است!

در همین ارتباط، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد پیشتر در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد با بیان اینکه ایران به عنوان یکی از اهداف حملات سایبری، ادعاهای آلبانی را ساختگی و بی اساس می‌ داند، نسبت به هرگونه اقدام تحریک آمیز و غیرموجهی که تحت پوشش ادعاهای بی‌ اساس انجام می‌ شود، هشدار داد.

سعید ایروانی در نامه اش به آنتونیو گوترش، اتهامات اخیر دولت آلبانی علیه جمهوری اسلامی ایران را بی اساس دانست و تاکید کرد: کشورم به دروغ متهم به حمله سایبری شد. جمهوری اسلامی ایران هرگونه انتساب حمله سایبری ادعایی به زیرساخت‌ های آلبانی را قاطعانه رد و محکوم می‌ کند. در نتیجه، اتهاماتی که به ایران وارد شده است، کاملاً بی اساس بوده و رد می‌ شود. این گونه ادعاهای ساختگی و کذب تنها با جعل و فرضیات طرح شده با اهداف سیاسی مطرح شده است. علاوه بر این، با توجه به ماهیت و ویژگی‌ های فنی فضای سایبری، ایران نسبت به امکان طراحی و اجرای طیف وسیعی از سناریوهای حمله سایبری توسط شواهد جعلی و ساختگی برای انتساب این حملات به دولت‌ ها هشدار می‌ دهد.