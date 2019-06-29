کیکاووس سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش که «با توجه به مشخص شدن کادر فنی تیم فوتبال امید، آیا تا به امروز برنامه عملیاتی برای حضور این تیم در رقابت های انتخابی المپیک به کمیته ملی المپیک ارائه شده است؟» گفت: قاعدتاً فدراسیون فوتبال به عنوان متولی این رشته پیگیر امور است. این فدراسیون باید در حوزه برنامه ریزی برای آماده سازی تیم و موارد دیگری مانند انتخاب بازیکنان تصمیم گیری کند اما قاعدتاً کمیته ملی المپیک هم باید درجریان قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: نقش و جایگاه کمیته ملی المپیک نسبت به فدراسیون ها، نظارتی و حمایتی است به خصوص فدراسیون هایی که کاندیدای اعزام تیم یا ورزشکار به بازی های المپیک هستند. بنابراین باید در جریان برنامه آماده سازی این رشته ها باشیم کما اینکه در نشست با بسیاری از فدراسیون ها، به این مهم پرداخته ایم تا از نتایج آن به عنوان ملاک عمل برای بسیاری تصمیم گیری ها استفاده شود.

سرپرست دبیری کمیته ملی المپیک تاکید کرد: از طرف تیم فوتبال امید اما تا به امروز اطلاع رسانی در مورد برنامه های پیش بینی شده، نشده است. البته شاید هم به نوعی طبیعی باشد چراکه مدت زمان زیادی از تعیین تکلیف کادر فنی نمی گذرد.

خزانه دار کمیته ملی المپیک در پاسخ به این پرسش که «با توجه به اینکه فوتبال از بودجه تخصیصی کمیته ملی المپیک به فدراسیون ها سهمی ندارد آیا مسئولان این فدراسیون تا به امروز درخواستی بابت حمایت مالی از تیم امید داشته‌اند؟» گفت: خیر؛ تا به امروز درخواستی منبی بر این مسئله نداشته ایم. چنین درخواستی به دستمان برسد قطعاً در ستاد عالی بازی های المپیک بررسی می‌شود و بر اساس نتایج آن، پاسخ داده می‌شود. البته که کمیته ملی المپیک در کمک به فوتبال هیچ زمان کوتاهی نداشته همانطور که سال گذشته هم ۲۴۰ میلیون تومان به این رشته کمک کرد.

ذی حساب کمیته ملی المپیک در پایان گفت: دریافت جدیدی از خزانه دولت نداشته ایم اما پیگیر هستیم تا این مهم در اولین فرصت محقق شود.