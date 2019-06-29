به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، طبق گزارش آکسفورد اکانومیکس، یک اتاق فکر انگلیسی، تا سال ۲۰۳۰ به علت رشد استفاده از رباتها در سراسر جهان، ۲۰ میلیون شغل تولیدی از دست خواهد رفت.
در گزارش این اتاق فکر اعلام شده است که از سال ۲۰۰۰ تا کنون بیش از ۱.۷ میلیون شغل تولیدی به علت استفاده از رباتها، حذف شدهاند. از این میزان، ۴۰۰ هزار شغل در اروپا، ۲۶۰ هزار شغل در آمریکا و ۵۵۰ هزار شغل در چین، حذف شدهاند.
آکسفورد اکانومیکس در بیانیه خود گفت که نرخ روباتیسازی در سراسر جهان به سرعت در حال افزایش است. از سال ۲۰۱۰ تا کنون سهام شرکتهای روباتهای صنعتی بیش از ۲ برابر شدهاند.
طبق این مطالعه، با نصب هر روبات جدید، ۱.۶ شغل تولیدی حذف میشود.
آکسفورد اکانومیکس میگوید در ۵ سال آینده، استفاده از روباتها در صنایع خدماتی به شدت رشد خواهد کرد، یعنی بخشهای لجستیک، سلامتی، خردهفروشی، سیاحتی و حملونقل هم به شدت تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
البته در همین مطالعه اشاره شده است که با استفاده از روباتها میلیونها شغل جدید به وجود خواهد آمد و رشد بهرهوری افزایش خواهد یافت.
طبق مدل اقتصادی جهانی گلوبال اکانومیکس، رشد ۳۰ درصدی نصب روباتها تا سال ۲۰۳۰، باعث افزایش ۵.۳ درصدی تولید ناخالص جهانی خواهد شد.
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