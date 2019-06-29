برخی از روستاهای دهلران در گرمای ۵۴ درجه آب ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن موسوی امروز در جمع مردم دهلران اظهار داشت: از مسئولان کشوری و استانی میخواهیم که به وضعیت شهرستان مرزی و گرمسیر دهلران که به عنوان گرمترین شهر کشور معرفی میشود، رسیدگی فوری کند.
وی بیان داشت: ارائه تسهیلات و امکانات خدماتی و رفاهی به مردم، توجه به زیرساختهای آب و برق و رفع مشکلات آنان از کمترین انتظارات مردم گرمسیر و مرزی دهلران در این هوای سوزان است.
امام جمعه دهلران عنوان کرد: اماکن عمومی مثل مساجد، حسینیهها، سالنهای ورزشی و… در این هوای بسیار گرم فاقد وسایل سرمایشی هستند و باید مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: متاسفانه در گرمای سوزان بالای ۵۴ درجه دهلران برخی از روستاهای بخش مرکزی و دشت عباس فاقد آب آشامیدنی هستند و از مسئولان استانی میخواهیم که برای رفع این مشکل مهم سریعاً اقدام کنند.
وی با اشاره به حمله ملخها و وقوع آتش سوزیهای پی در پی در شهرستان دهلران، از مسئولان مربوطه - شرکتهای منطقه و ستاد بحران خواست که امکانات و تجهیزات خود را جهت مقابله با حوادث در اختیار ستاد بحران شهرستان قرار دهند.
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